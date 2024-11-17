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Питерец.ру » Спорт » После крупной победы над тюменским «Рубином» петербургское хоккейное «Динамо» возглавило таблицу чемпионата ВХЛ

После крупной победы над тюменским «Рубином» петербургское хоккейное «Динамо» возглавило таблицу чемпионата ВХЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Матч с «Рубином» завершился со счётом 4:1 в пользу команды Игоря Гришина.

«Питерец.ру» рад видеть динамовцев из города на Неве на первом месте турнирной таблицы первенства ВХЛ: за 24 матча коллектив Игоря Гришина набрал 39 очков – вторым с минимальным отставанием идёт воскресенский «Химик», проигравший в субботу пензенскому «Дизелю» (0:2).

Петербургские динамовцы принимали в «Юбилейном» «Рубин» из Тюмени, который входит в первую восьмёрку ВХЛ. Самым ярким событием первого периода стало удаление тюменца Зотова за 5 секунд до перерыва. Заброшенных шайб зрителям пришлось ждать до 38-й минуты, когда динамовцы открыли счёт усилиями Сергея Артемьева, которому ассистировал Егор Никитин. «Рубин» сразу же пропустил снова: Данила Квартальнов реализовал добивание, а результативные передачи заработали Савва Андреев и Юрий Ушаков.

В третьем периоде Георгий Бердюков забил в большинстве и довёл преимущество «Динамо» до крупного. Затем обменялись заброшенными шайбами динамовец Антон Назаревич (на фото) и тюменец Кошурников, итоговый счёт – 4:1.

Сайт петербургского «Динамо» сообщает об обмене с клубом «Тамбов»: состав динамовцев пополнил Максим Баин, за которого отдали Артёма Нечаева. Баину – 26 лет, за 330 матчей в ВХЛ этот нападающий набрал 141 очко.

17 ноября динамовцы сыграют с «Югрой».

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