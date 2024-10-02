Петербургское хоккейное «Динамо» стало лидером чемпионата ВХЛ после победы в Новокузнецке над «Металлургом» со счётом 3:2, Сидляров и Чернов набрали по 2 очка

Два поражения московской «Звезды» позволили петербургским динамовцам догнать столичный клуб в таблице первенства ВХЛ. «Питерец.ру» раз видеть «Динамо» на первом месте: «Звезда» набрала те же 19 очков, что и коллектив Игоря Гришина, но динамовцев на матч меньше и разница шайб – лучше.

После победы над петербургским «Динамо» в декабре 2022 года (тогда одну из шайб у петербуржцев забросил Артём Чернов) «Металлург» потерпел два поражения в прошлом сезоне – 0:2 и 3:5. В сегодняшнем матче счёт открыли динамовцы, когда Никита Буруянов на 5-й минуте реализовал большинство после удаления Старикова (ассистентами выступили Максим Салахов и Владимир Пешехонов).

Металлург сумел отыграться ещё до первого перерыва, когда свою восьмую шайбу в нынешнем сезоне забросил Егор Сердюк. Во втором периоде Николай Аверин вывел гостей стадиона имени Олега Короленко вперёд, но «Металлург» после точного броска Дюрягина на 51-й минуте и снова догнал динамовцев. Автором победной для петербургской команды шайбы стал Чернов – 3:2 и рандеву с клубом «Динамо-Алтай» в следующем туре.

Победа в Новокузнецке стала для динамовцев из города на Неве уже пятой подряд, а набравший уже 13 очков Сидляров входит в число лучших бомбардиров ВХЛ.



