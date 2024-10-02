ента новостей

22:32
«СКА-Нева» в овертайме пересилила красноярский «Сокол»: Дишковский сделал дубль, а Подлягин – 32 сэйва
22:08
Петербургское хоккейное «Динамо» стало лидером чемпионата ВХЛ после победы в Новокузнецке над «Металлургом» со счётом 3:2, Сидляров и Чернов набрали по 2 очка
19:25
Волейбольный «Зенит» на тай-брейке проиграл «Белогорью» Александра Волкова в 6-м туре Суперлиги: не помогли и 30 очков Владислава Бабкевича
19:24
Поисковики Петербурга отправятся в экспедицию «Небо Родины»
16:57
В массовом ДТП на КАД пострадали три человека
16:20
В Петербурге задержали создателя и курьера наркомаркета
14:00
На трассе «Скандинавия» полностью перекроют движение, в связи с монтажом П-образной опоры над проезжей частью
13:42
В Петербурге начался монтаж пролетов Большого Смоленского моста
13:35
В СПб и области восстановят 18 лагерей
13:14
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибли водитель и пассажир иномарки
12:58
Траты на ставки растут
12:55
В Таиланде загорелся автобус перевозивший детей. Погибли 23 человека
12:29
Пять законопроектов о миграционной политике внесены в Госдуму
11:51
Россия в ближайшее время начнет выпуск планшетов с отечественной ОС
09:54
В Невском районе в ДТП пострадали водитель и 14-летний пассажир «ВАЗ 2114»
09:49
На Заставской улице задержали мигранта, подозреваемого в изнасиловании девушки
09:41
В храме в Красном Селе пожилая женщина повредила двери и иконы
09:29
В коммуналке на Гражданском проспекте ранили бритвой 16-летнюю девушку
08:28
На мосту через реку Тосна перекроют одну полосу в направлении Петербурга
08:24
Его обвиняют в уклонении от налогов
07:39
В Ленобласти хотят сохранить дома от сноса
21:24
Лучшими игроками сентября в КХЛ стали голкипер «Локомотива» Исаев, защитник «Сибири» Мёрфи и форвард «Северстали» Пилипенко, а Иван Демидов из СКА – лучший новичок
20:39
Волейбольное «Динамо-ЛО» в Новом Уренгое на тай-брейке проиграло клубу «Факел Ямал», у Дикарева – 18 очков
18:32
На трассе Р-23 в Гатчинском районе полностью перекроют движение
18:15
Иностранка заплатила за фиктивный брак
17:47
Активизировались мошенники с троянами
16:28
В ABBYY решили избавиться от российских специалистов
13:12
Депутат Госдумы, руководитель регионального отделения «Единой России» поздравил петербургских пенсионеров с Международным днем пожилых людей
12:54
В Петергофе 56-летняя женщина ударила ножом своего супруга
12:46
Роскомнадзор обвинил Discord в распространении запрещенного контента
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургское хоккейное «Динамо» стало лидером чемпионата ВХЛ после победы в Новокузнецке над «Металлургом» со счётом 3:2, Сидляров и Чернов набрали по 2 очка

Петербургское хоккейное «Динамо» стало лидером чемпионата ВХЛ после победы в Новокузнецке над «Металлургом» со счётом 3:2, Сидляров и Чернов набрали по 2 очка

0
9
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Голкипер «Кузни» Матвей Ботов (на фото) отразил в этом матче 24 броска.

Два поражения московской «Звезды» позволили петербургским динамовцам догнать столичный клуб в таблице первенства ВХЛ. «Питерец.ру» раз видеть «Динамо» на первом месте: «Звезда» набрала те же 19 очков, что и коллектив Игоря Гришина, но динамовцев на матч меньше и разница шайб – лучше.

После победы над петербургским «Динамо» в декабре 2022 года (тогда одну из шайб у петербуржцев забросил Артём Чернов) «Металлург» потерпел два поражения в прошлом сезоне – 0:2 и 3:5. В сегодняшнем матче счёт открыли динамовцы, когда Никита Буруянов на 5-й минуте реализовал большинство после удаления Старикова (ассистентами выступили Максим Салахов и Владимир Пешехонов).

Металлург сумел отыграться ещё до первого перерыва, когда свою восьмую шайбу в нынешнем сезоне забросил Егор Сердюк. Во втором периоде Николай Аверин вывел гостей стадиона имени Олега Короленко вперёд, но «Металлург» после точного броска Дюрягина на 51-й минуте и снова догнал динамовцев. Автором победной для петербургской команды шайбы стал Чернов – 3:2 и рандеву с клубом «Динамо-Алтай» в следующем туре.

Победа в Новокузнецке стала для динамовцев из города на Неве уже пятой подряд, а набравший уже 13 очков Сидляров входит в число лучших бомбардиров ВХЛ.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-09-2024, 23:43
Петербургское хоккейное «Динамо» одержало волевую победу над казанским «Барсом» и делит 3–4 места в таблице ВХЛ с красноярским «Соколом»
26-12-2023, 01:31
СКА в Москве одержал важнейшую победу над «Динамо» со счётом 3:2, дубль сделал Михаил Воробьёв
27-01-2024, 23:46
В матче петербургского хоккейного «Динамо» и воскресенского «Химика» 27 января было заброшено 12 шайб!
10-09-2022, 23:32
Хоккейное «Динамо» только в овертайме одолело «Ростов»
8-02-2024, 01:52
Руслан Гимбатов – автор победной шайбы в ворота новокузнецкого «Металлурга» в составе петербургских динамовцев
6-09-2024, 19:29
Петербургское хоккейное «Динамо» стартовало в новом сезоне ВХЛ с победы над клубом «Олимпия» из Кирово-Чепецка, счёт – 3:1

Происшествия на дорогах

0
105
Сегодня, 16:57
В массовом ДТП на КАД пострадали три человека
0
80
Сегодня, 13:14
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибли водитель и пассажир иномарки
0
85
Сегодня, 09:54
В Невском районе в ДТП пострадали водитель и 14-летний пассажир «ВАЗ 2114»
0
119
Вчера, 12:41
На трассе «Санкт-Петербург - Псков» в ДТП с грузовиком пострадали водитель мопеда и ребенок
Наверх