В матче петербургского хоккейного «Динамо» и воскресенского «Химика» 27 января было заброшено 12 шайб!

«Питерец.ру» не исключает, что столь высокую результативность матча между петербургским хоккейным «Динамо» и «Химиком» из Воскресенка могло спровоцировать ранне начало игры – в 13 часов. Вдруг хоккеисты обеих команд восприняли это подсознательно, как дневную тренировку по отрабатыванию только атакующих навыков?Уже в первом периоде собравшиеся в этот субботний день в «Юбилейном» зрители увидели семь заброшенных шайб. Заседа и Ткаченко позволили «Химику» выйти вперёд на две шайбы, после чего заработало петербургское нападение: шайбы Шараканова, Давыдова и Михасёнка сделали счёт 3:2 в пользу команды Владимира Крикунова к 12-й минуте, а стартовый отрезок встречи завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.Во втором периоде удачливее были гости, выигравшие эту двадцатиминутку со счётом 2:1 (Пивчулин сравнял счёт, Косолапов снова вывел динамовцев вперёд, но Талалуев зажёг на табло две пятёрки).

В третьем периоде Заседа огорчил Озолина, и «Химик» вышел вперёд 6:5, но Чернов на 56-й минуте забил и позволил петербуржцам добиться овертайма, который оказался без заброшенных шайб. Решающий буллит реализовал Михасёнок, итог – 7:6Б в пользу «Динамо».

Набрав 63 очка, динамовцы догнали в таблице «Южный Урал».