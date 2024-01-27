ента новостей

00:03
Баскетбольный «Зенит» разгромил «Руну» с разницей в 31 очко, но ощущения от неудачного регулярного сезона – 2023/2024 это не меняет
23:46
В матче петербургского хоккейного «Динамо» и воскресенского «Химика» 27 января было заброшено 12 шайб!
23:21
Проигрывая 1–2, «Ленинградка» победила «Уралочку» на тай-брейке: Горелик набрала 22 очка
08:48
Смольный поможет сиротам
08:11
Город отмечает важный юбилей
00:06
На 35-ом километре КАД при столкновении большегрузов погиб водитель «Камаза»
23:41
На очередном заседании ЦИК РФ регистрировали представителей кандидатов в президенты Сергея Бабурина, Бориса Надеждина, Леонида Слуцкого и Николая Харитонова
23:22
Арсений Грицюк стал автором победной шайбы в ворота ЦСКА: СКА разгромно победил принципиального соперника по КХЛ – 5:1
22:58
В 11-м туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее Непомнящий сыграл вничью с Гири, а единоличным лидером стал победивший Цзюй Вэнцзюнь Абдусатторов.
16:33
В Петербурге увековечат память создателя и первого директора Музея обороны и блокады Ленинграда Льва Ракова
16:31
В Петербурге росгвардейцы чествовали жителей блокадного Ленинграда
14:54
Профессору Корабелки вручили плотницкий топор
14:52
Почти 700 тыс. запрещенных материалов заблокировано в сети в 2023 году
14:48
В Петербурге и Ленобласти проходит Международный слет «Внуки Победы. Ленинград»
13:42
Новый автобусный маршрут свяжет Новосаратовку со станцией метро «Обухово»
11:03
В ДТП на улице Савушкина пострадал 5-летний мальчик, пассажир «Шкода Октавиа»
10:56
В Петербурге задержан мигрант, ограбивший девушку на Пулковском шоссе
10:51
В Павловске пенсионер отдал мошенникам более 4 млн рублей
09:50
Власти Петербурга поддерживают ученых и студентов
09:32
В День студента «Цифровая Россия» провела мероприятия в регионах страны
09:01
Инфляция в Петербурге оказалась низкой
00:25
Повторит ли форвард «Зенита» Матео Кассьерра путь Александра Кержакова и при чём здесь Карим Бензема?
00:00
Петербургское хоккейное «Динамо» впервые с начала сезона ВХЛ – 2023/2024 не сумело забить, проиграв клубу «Рязань-ВДВ» со счётом 0:2
23:40
«СКА-Нева» сумела победить воскресенский «Химик» со счётом 5:3, дубль сделал Григорий Кузьмин
16:40
В Ленобласти стартовал литературно-художественный автопробег
16:22
В Смольном прошло пленарное заседание Международного съезда блокадников
16:10
Процесс блокировки «зеркал» пиратских сайтов ускорят в РФ
16:00
Премьера спектакля «Дождливым вечером»
13:41
Представители прокуратуры возложили цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда
13:11
В Мурино задержали второго поджигателя двери квартиры в Новом Девяткино
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В матче петербургского хоккейного «Динамо» и воскресенского «Химика» 27 января было заброшено 12 шайб!

В матче петербургского хоккейного «Динамо» и воскресенского «Химика» 27 января было заброшено 12 шайб!

0
57
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
А кто победил – узнаете из текста новости.

«Питерец.ру» не исключает, что столь высокую результативность матча между петербургским хоккейным «Динамо» и «Химиком» из Воскресенка могло спровоцировать ранне начало игры – в 13 часов. Вдруг хоккеисты обеих команд восприняли это подсознательно, как дневную тренировку по отрабатыванию только атакующих навыков?Уже в первом периоде собравшиеся в этот субботний день в «Юбилейном» зрители увидели семь заброшенных шайб. Заседа и Ткаченко позволили «Химику» выйти вперёд на две шайбы, после чего заработало петербургское нападение: шайбы Шараканова, Давыдова и Михасёнка сделали счёт 3:2 в пользу команды Владимира Крикунова к 12-й минуте, а стартовый отрезок встречи завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.Во втором периоде удачливее были гости, выигравшие эту двадцатиминутку со счётом 2:1 (Пивчулин сравнял счёт, Косолапов снова вывел динамовцев вперёд, но Талалуев зажёг на табло две пятёрки).

В третьем периоде Заседа огорчил Озолина, и «Химик» вышел вперёд 6:5, но Чернов на 56-й минуте забил и позволил петербуржцам добиться овертайма, который оказался без заброшенных шайб. Решающий буллит реализовал Михасёнок, итог – 7:6Б в пользу «Динамо».

Набрав 63 очка, динамовцы догнали в таблице «Южный Урал».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-01-2024, 21:27
В своём 46-м матче чемпионата ВХЛ – 2023/2024 петербургское хоккейное «Динамо» разгромило «Южный Урал»
14-12-2023, 22:45
Петербургское хоккейное «Динамо» после 7:3 с «Дизелем» выдало 7:2 в матче с «Бураном»
16-12-2023, 02:02
Петербургский хоккейный клуб «Динамо» взобрался уже на 8-е место в чемпионате ВХЛ
14-11-2023, 00:07
Петербургское хоккейное «Динамо» потерпело крупное поражение от «Молота» – 3:6, дубль в составе пермяков сделал Иван Ларичев
19-09-2023, 20:15
Петербургское хоккейное «Динамо» разгромлено в Барнауле клубом «Динамо-Алтай», счёт – 4:1 в пользу команды Дмитрия Пархоменко
8-11-2023, 20:37
В «Другом Дерби» пензенский «Дизель» оказался сильнее петербургского хоккейного «Динамо», счёт – 5:3

Происшествия на дорогах

0
152
Вчера, 00:06
На 35-ом километре КАД при столкновении большегрузов погиб водитель «Камаза»
0
151
26-01-2024, 11:03
В ДТП на улице Савушкина пострадал 5-летний мальчик, пассажир «Шкода Октавиа»
0
253
24-01-2024, 19:02
На Васильевском острове рейсовый автобус влетел на тратуар
0
552
24-01-2024, 17:59
На севере Петербурга рейсовый автобус врезался в столб, есть пострадавшие
Наверх