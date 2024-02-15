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Питерец.ру » Спорт » Лидер чемпионата ВХЛ тюменский «Рубин» разгромлен хоккейным клубом «Динамо» из Санкт-Петербурга

Лидер чемпионата ВХЛ тюменский «Рубин» разгромлен хоккейным клубом «Динамо» из Санкт-Петербурга

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
Дубль в составе динамовцев сделал Пётр Яковлев.

Совсем недавно «Питерец.ру» радовался победе «СКА-Невы» над лидировавшим в первенстве ВХЛ тюменским «Рубином». И вот – успех другого участника «Кубка Шёлкового пути» из Санкт-Петербурга: «Динамо» разгромило фаворита со счётом 6:2. Этот результат привёл к тому, что тульский АКМ догнал «Рубин» по набранным очкам – у обоих лидеров турнирной таблицы ВХЛ стало по 82 очка.

Петербургские динамовцы прибыли в Тюмень после крупного поражения в Ханты-Мансийске (там «Югра» одолела команду Владимира Крикунова со счётом 6:3). Крикунов быстро привёл своих подопечных в чувство, найдя нужные слова для отличной игры с лидером: Пётр Яковлев уже на 2-й минуте тюменского матча открыл счёт с передач Артёма Чернова и Вячеслава Сараева. Затем тот же Яковлев ассистировал реализовавшему большинство Антону Косолапову, а до крупного довёл преимущество гостей Руслан Гимбатов. Так «Рубин» отправился на первый перерыв при счёте 0:3.

В дальнейшем тюменцы так и не смогли нащупать нити игры и уступили «Динамо» с крупным счётом 2:6. Яковлев набрал 3 (2+1) очка: ранее подобное бомбардирское достижение удавалось ему 15 декабря в игре с саратовским «Кристаллом». 16 февраля «регулярка» завершится для динамовцем матчем со «Звездой».

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