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Питерец.ру » Спорт » Петербургское хоккейное «Динамо» разгромлено в Барнауле клубом «Динамо-Алтай», счёт – 4:1 в пользу команды Дмитрия Пархоменко

Петербургское хоккейное «Динамо» разгромлено в Барнауле клубом «Динамо-Алтай», счёт – 4:1 в пользу команды Дмитрия Пархоменко

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39
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
После крупной победы на «Омскими Ястребами» динамовцев поджидал конфуз.

«Питерец.ру» знает, что в хоккее преимущество в две шайбы считается «скользким», а крупное поражение – не слишком крупным, если шайбы забрасывались в пустые ворота, когда догоняющая команда сняла вратаря. Но 1:4 в матче с командой «Динамо-Алтай» из Барнаула по праву можно назвать настоящим крупным поражением (не разгромом!): хозяева победили с перевесом в три шайбы, а в пустые ворота петербургские динамовцы не пропускали.

А начинался барнаульский матч для гостей хорошо: на 11-й минуте Павел Елизаров реализовал большинство с передач Александра Кулагина и Ивана Петракова. В предыдущем матче «Динамо», когда были побеждены «Омские Крылья» со счётом 5:2, Елизаров отметился дублем.

Однако во втором периоде алтайские хоккеисты встрепенулись и выдали ударную десятиминутку, когда в ворота Сергея Большакова влетели три шайбы. Сравнял счёт !Фёдор Даниил Тютчев, когда Егор Брызгалов отбывал малый штраф. Затем однофамилец великого поэта отличился уже в равных составах и вывел команду Сергея Пархоменко вперёд. А на 36-й минуте Никита Сироткин наказал гостей за удаление Артема Нечаева, после чего Никита Миллер установил итоговые 4:1.

В этом матче дебютировал за петербургское «Динамо» форвард Степан Санников.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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