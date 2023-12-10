ВХЛ: «СКА-Нева» и петербургское хоккейное «Динамо» одержали крупные победы в своих матчах 9 декабря, при этом Артемий Плешков не пропустил

«Питерец.ру» раз за оба петербургских клуба, выступающих в чемпионате ВХЛ – «Кубке Шёлкового пути» . Особенно – за петербургское хоккейное «Динамо», которое после назначения тренера-ветерана Владимира Крикунова наконец-то ворвалось в зону плей-офф. Свою очередную победу динамовцы из города на Неве одержали в субботу над пензенским «Дизелем»: в этой встрече было заброшену сразу 11 шайб.

К 23-й минуте «Динамо» вело со счётом 3:0 после шайб Буруянова, Шарифьянова и Сараева. Пензенский форвард Илья Назаров сократил отставание «Дизеля», после чего динамовцы только усилили натиск на ворота Синягина. Точные броски Кулагина и Чернова довели преимущество хозяев льда до четырёх шайб, а тренерский штаб «Дизеля» заменил Синягина на Минегалиева.

В третьем периоде обменялись голами Михасёнок – у хозяев и Майоров – у гостей, после чего Петраков установил итоговый счёт 7:4 в формате «5Х3». У петербургского «Динамо» сейчас 43 очка, столько же – у «Бурана» и «Нефтяника».

Именно с клубом из Альметьевска встречалась в своём очередном матче «СКА-Нева». Благодаря безошибочной игре вратаря Артемия Плешкова (на фото) «невчане» выиграли у «Нефтяника» со счётом 3:0. После этой победы «СКА-Нева» набрала 47 очков и занимает 6-е место.















