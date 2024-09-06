Петербургское хоккейное «Динамо» стартовало в новом сезоне ВХЛ с победы над клубом «Олимпия» из Кирово-Чепецка, счёт – 3:1

Петербургские динамовцы начали сезон ВХЛ – 2024/2025 ранье, чем «СКА-Нева». Если невчанам ещё только предстоит 7 сентября сыграть с «Торосом», то коллектив Игоря Гришина уже одержал первую победу в регулярном чемпионате, с чем «Питерец.ру» динамовцев и поздравляет. Клубный сайт петербургского «Динамо» подчеркнул тот факт, что кирово-чепецкая «Олимпия» является новичком турнира (ещё одним дебютантом этого сезона стало «Торпедо-Горький», по буллитам проигравшее свой первый матч клубу «Рязань-ВДВ» 1:2).

Первый период завершился в пользу «Динамо»: автором первой шайбы петербургской команды в этом сезоне стал Сараев, которому ассистировали Сидляров и Меляков). Удаление в составе динамовцев позволило «Олимпии» догнать гостей в дебюте второго отрезка встречи: Пономарёв отличился с передач Шикуна и Тарасова. Во втором периоде петербуржцы имели ощутимое преимущество, которое привело к голу Бердюкова в большинстве, а свой второй ассистентский балл при этом заработал Сидляров. А на 48-й минуте Ушаков с передачи Чернова сделал счёт 3:1, эти цифры сохранились на табло вплоть до сирены – есть первая победа в нынешнем сезоне!

Свой следующий матч «Динамо» из города на Неве проведёт в ближайшую субботу с «Ижсталью».



