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Питерец.ру » Спорт » Волейбольное «Динамо-ЛО» предсказуемо уступило в матче Суперлиги «Белогорью» 0–3, сумев навязать команде Александра Волкова борьбу лишь в третьем сете

Волейбольное «Динамо-ЛО» предсказуемо уступило в матче Суперлиги «Белогорью» 0–3, сумев навязать команде Александра Волкова борьбу лишь в третьем сете

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Самыми результативными в своих командах стали Авдоченко («Динамо-ЛО») и Аль Хачдади.

Звёздами в составе «Белогорья» можно назвать Мохамеда Аль Хачдади и Павла Тетюхина. Однако белгородцы весьма уверенно движутся по турнирной дистанции волейбольной Суперлиги: «Питерец.ру» не забыл, что команда Александра Волкова проиграла в регулярном чемпионате лишь один матч – с казанским «Зенитом».

В первой партиии сосновоборцы вели в счёте, но подачи Тетюхина своё дело сделали: «Белогорье» выиграло стартовый сет с разницей в 7 очков. Счёт 25:18 в пользу гостей повторился и во второй партии: у «Динамо-ЛО» не «летела» подача. А вот третья партия получилась боевой и завершилась со счётом 25:23 в пользу более сильной команды. Хозяевам помогло появление на площадке Максимилиано Каванны (это не значит, что плохо играл Константин Тюшкевич), но концовка завершилась точной атакой Георгия Заболотникова.

У «Динамо-ЛО» 17 очков набрал Павел Авдоченко, 8 – Денис Бирюков, 7 – Осниэль Мергарехо. В составе победившей команды самым результативным стал Аль Хачдади (16 очков), у Тетюхина – 12, Александр Мельников заработал 11 очков.

Очень интересным получился матч между новосибирским «Локомотивом» и амбициозным «Динамо-Уралом» из Уфы. Сибиряки выиграли со счётом 3–2 несмотря на все старания набравшего 27 очков Романа Поталюка.


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