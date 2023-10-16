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Питерец.ру » Спорт » Волейбольный «Зенит» и «Динамо-ЛО» из Ленобласти начали новый сезон Суперлиги с побед

Волейбольный «Зенит» и «Динамо-ЛО» из Ленобласти начали новый сезон Суперлиги с побед

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
«Сине-бело-голубые» легко победили «Нефтяник», а динамовцы проиграли первую партию «Енисею».  

«Питерец.ру» решил объединить стартовые матчи команд, представляющих город на Неве и Ленобласть и подвести итоги 1-го тура мужской волейбольной Суперлиги в целом.

Даже пресс-служба «Зенита» назвала победу в матче с оренбургским «Нефтяником» «будничной», добавив, что сенсации редко случаются «на заказ». 14:7 и 21:13 по ходу стартовой партии говорят сами за себя: разница в классе команд очевидна. Итог первой партии – 25:16, второй – 25:19, третьей – 25:22, здесь борьба была весьма упорной. «Зенит» перед стартом нового сезона участвовал ещё и в «Финале четырёх» уникального турнира «Кубок Столетия», но проиграл московскому «Динамо» и не сумел побороться с казанским «Зенитом» за трофей. В итоге обладателем «Кубка Столетия» стали московские динамовцы, в драматичном финале обыгравшие «Зенит-Казань» на тай-брейке.

«Динамо-ЛО» пришлось труднее, чем петербургскому «Зениту», в матче 1-го тура. В стартовом составе красноярского «Енисея» на матч с сосновоборским клубом вышел Роман Мурашко, ещё совсем недавно защищавший цвета команды из Ленобласти. «Енисей» взял первый сет (25:20), но команда Александра Климкина смогла перевернуть ход игры в свою пользу и победить со счётом 3–1. Счёт решающего сета – 26:24.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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