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Питерец.ру » Спорт » «Динамо-ЛО» готовится к сезону: ушли Скримов, Вишневецкий, Стрильчук, Каюмов и Пирайнен, пришли Авдоченко, Каванна, Съёмщиков, Борило, Воронков и Мергарехо

«Динамо-ЛО» готовится к сезону: ушли Скримов, Вишневецкий, Стрильчук, Каюмов и Пирайнен, пришли Авдоченко, Каванна, Съёмщиков, Борило, Воронков и Мергарехо

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Впереди у «Атомных Парней» – турнир, посвящённый Вячеславу Платонову.

«Питерец.ру» решил подвести промежуточные итоги трансферной кампании волейбольного клуба из Ленобласти «Динамо-ЛО»: перемен в составе действительно много. Быстрее всего менеджмент «Атомных Парней» расстался с болгарином Тодором Скримовым, и это понятно: травматичный Скримов явно не оправдал возлагавшихся на него надежд. Ещё в мае было объявлено об уходе из «Динамо-ЛО» либеро Никиты Вишневецкого, связующего Валентина Стрильчука (названного на клубном сайте «легендой») и блокирующего Фаннура Каюмова. А в начале июля стало известно о том, что уроженец Соснового Бора Сергей Пирайнен тоже покинул динамовские ряды.

Кто же призван восполнить эти потери? В первую очередь обращают на себя внимание два новичка-легионера «Динамо-ЛО» – Максимилиано Каванна и Осниэль Мергарехо. Аргентинец Каванна – связующий, уже игравший в Суперлиге за уфимский «Урал». Учитывая, что возраст Каванны – 36 лет, его можно зачислить уже в волейбольные ветераны. А вот кубинскому доигровщику Мергарехо – 26 лет, при этом за свою национальную сборную он дебютировал уже в 17 лет. До перехода в «Динамо-ЛО» Мергарехо выступал за клубы из Аргентины, Франции и Италии.

Другие новички клуба – Фёдор Воронков, Павел Авдоченко, Владимир Съёмщиков и Илья Борило.

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