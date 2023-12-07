МХЛ: «СКА-1946» разгромил «Красную Армию» со счётом 6:1, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» капитулировала перед ровесниками из «Спартака» – 1:5

Первый из двух спаренных матчей между «молодёжками» петербургского «Динамо» и столичного «Спартака» состоялся 6 декабря на малой арене «Юбилейного» и подарил четырём с половиной сотням зрителей на трибунах яркую борьбу. Получились настоящие хоккейные «качели»: в первом периоде трижды забросили москвичи, во втором периоде уже хозяева льда три раза огорчили Павла Канаева (в составе динамовцев отличились Егор Родионов, Макар Голиков и Максим Панов).

На 43-й минуте Овчинников вывел спартаковцев вперёд, но Илья Локкоев помог Роману Баусову забросить спасительную шайбу, позволившую МХК «Динамо» добиться овертайма. Но и дополнительное время не выявило победителя, и пришлось выяснять отношения в серии буллитов: здесь удачливее оказался коллектив Александра Баркова, победивший со счётом 4:3Б.

«Питерец.ру» ожидал продолжения обоюдоострого хоккея и в матче 7 декабря, но динамовцы были просто размазаны по льду, счёт – 1:5. МХК «Динамо» после 30 игр набрало 35 очков.

А вот «СКА-1946» удалось порадовать своих поклонников: «Сорок Шестые» разгромили принципиального соперника – «Красную Армию». Счёт – 6:1 в пользу «СКА-1946», дубль сделал Иван Демидов. После этой победы в активе «Сорок Шестых» – 41 очко после 29 игр.







