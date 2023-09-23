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Питерец.ру » Спорт » МХЛ: «Академия СКА-Юниор» обыграла «СКА–1946» со счётом 4:2, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» оказалась сильнее «Крыльев Советов» – 4:3

МХЛ: «Академия СКА-Юниор» обыграла «СКА–1946» со счётом 4:2, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» оказалась сильнее «Крыльев Советов» – 4:3

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Хет-трик в составе динамовцев сделал 18-летний Макар Ханин.

«Питерец.ру» рекомендует главному тренеру основного хоккейного клуба «Динамо» присмотреться к 18-летнему нападающему «молодёжки» Макару Ханину. Ведь в игре с «Крыльями Советов» Ханину удался хет-трик. Две из своих шайб в ворота Романа Рыбакова Ханин забросил в большинстве, а на 34-й минуте Ханин отлился в равных составах и сделал счёт 3:0 в пользу МХК «Динамо».

Когда на 45-й минуте преимущество динамовцев возросло до трёх шайб, петербуржцы немного расслабились и дважды пропустили. На 57-й минуте Максим Замула сделал счёт 4:3 в пользу «Динамо», заставив петербуржцев понервничать. Набрав 7 очков, МХК «Динамо» входит в группу команд, расположившихся между на 18–23 местах (там же – «Толпар», МХК «Спартак», «Реактор», «Стальные Лисы» и «Амурские Тигры»).

А вот «СКА–1946» неожиданно пришлось капитулировать перед красногорской «Академией СКА-Юниор» в своеобразном дерби. Хотя Иван Корнилов открыл счёт уже на 2-й минуте, голкипер «Сорок Шестых» Кирилл Герасимюк (на фото) уже в первом периоде получил две шайбы в свои ворота после точных бросков Никиты Сураева и Германа Суздорфа. Сураев в итоге сделал дубль, а «академики» победили со счётом 4:2. Впереди у «Сорок Шестых» – матч с «Русскими Витязями».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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