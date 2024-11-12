«Ленинградец» разгромил «Кубань» со счётом 4:1 и вышел на третье место группы «Золото» второй лиги

Футбольный «Ленинградец» порадовал своих почитателей, крупно победив краснодарскую «Кубань» в 17-м туре первенства третьего дивизиона. Команда Вадима Евсеева вышла на поле в Рощино в следующем составе: в воротах – Смирнов, защита – Козлов, Николаев, Микушин и Быковский, полузащита – Шепелев, Казаков, Песегов и Суханов, атака – Бачинский и Кухарчук.

Счёт открыл результативный Песегов, который подкараулил мяч в штрафной соперника. Затем «Кубань» пропустила благодаря стечению обстоятельств: центрбек «Ленинградца» Микушин не успел вернуться в защиту и завершил атаку вторым темпом после розыгрыша стандарта. Нокаутирующий удар южанам нанёс прямо перед перерывом Суханов: «гол в раздевалку» в исполнении капитана «Ленинградца» Суханова.

«Питерец.ру» обратил внимание на психологический приём тренерского штаба «Кубани»: в перерыве произошла замена вратаря. Но вышедший на второй тайм вместо Нестеренко Терновский тоже пропустил при счёте 3:1 в пользу «Ленинградца». Затем «Кубань» упустила верный момент, и сразу же Бачинский восстановил разрыв в три мяча. Итог – 4:1 после сентябрьского поражения от «Кубани» со счётом 2:0.

Набрав 27 очков, «Ленинградец» занимает третье место. «Челябинск» в этом туре проиграл «Велесу» (1:3).



