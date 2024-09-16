«Ленинградец» в 9-м туре группы «Золото» второй лиги проиграл в Краснодаре «Кубани» со счётом 0:2 и отстаёт от лидирующего «Челябинска» уже на 10 очков

На фоне победы «Челябинска» и ничьей костромского «Спартака» «Ленинградец» проиграл «Кубани» и ещё сильнее отстал от дуэта лидеров группы «Золото». Клубный сайт посетовал на сложности по дороге в Краснодар: началось всё в Пулково, а продолжилось опозданием на «Ласточку» и отменой предматчевой тренировки.

Максим Астафьев пошёл на рискованный эксперимент, поменяв сочетание в центре обороны. В первом тайме матча с «Кубанью» сначала мог забить «Ленинградец» (после розыгрыша штрафного), а затем уже краснодарцы могли открыть счёт, но выручил Егор Смирнов. Пропустив сразу же после перерыва, «Ленинградец» не сумел воспользоваться игровым временем, чтобы отыграться. А в компенсированное ко второму тайму время «Кубань» забила снова. Так клуб из Краснодара одержал свою вторую победу подряд за первый круг (ранее «Кубань» обыграла «Велес»), а «Питерец.ру» изучает турнирную таблицу.

Лидирует прошедший первый круг без поражений и набравший 21 очко «Челябинск», который сыграет дома с «Ленинградцем» 20 октября. Второе место занимает костромской «Спартак» (17 очков), третье – астраханский «Волгарь» (13 очков). Московский «Велес» (12 очков) сполз на четвёртую строчку, у «Ленинградца» и курского «Авангарда» – по 11 очков.