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Питерец.ру » Спорт » «Ленинградец» в 16-м туре группы «Золото» второй лиги победил в гостях «Калугу» со счётом 3:1, один из мячей забил Максим Бачинский

«Ленинградец» в 16-м туре группы «Золото» второй лиги победил в гостях «Калугу» со счётом 3:1, один из мячей забил Максим Бачинский

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Четыре тура подряд «Ленинградец» добивался лишь ничьих, и вот – долгожданная победа.

Победа над «Калугой», да ещё и на поле соперника, стала хорошей новостью для поклонников «Ленинградца». Однако «Питерец.ру» посмотрел на турнирную таблицу группы «Золото» третьего футбольного дивизиона России: команда Вадима Евсеева занимает лишь четвёртое место: «Ленинградец» за 16 туров набрал 24 очка (5 побед, 9 ничьих и 2 поражения).

Отрыв лидирующего «Челябинца» столь велик, что южноуральский коллектив мог позволить себе в этом туре даже проиграть дома «Сибири» (0:2). Оступился и костромской «Спартак», уступивший «Кубани» со счётом 0:2. Именно эти три команды и лидируют в «золотой» группе второй лиги: у «Челябинска» – 32 очка, а «Кубань» и костромской «Спартак» набрали по 26.

Не победить «Калугу» «Ленинградец» просто не мог: у главного аутсайдера первенства необходимо было выигрывать и на чужом поле. В первом тайме «Ленинградец» добился перевеса в два мяча после точных ударов Кудрявцева и Кухарчука, но Агуреев сократил отставание хозяев стадиона «Орбита». Итоговые 3:1 установил Максим Бачинский, поразивший ворота Цапурина на 53-й минуте.

Впереди у «Ленинградца» матчи дома с «Кубанью» (10 ноября) и в гостях с «Волгарём» (17 ноября). Астраханский клуб в 16-м туре неожиданно проиграл «Велесу» (0:2).

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