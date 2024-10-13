«Ленинградцу» в 13-м туре второй лиги повезло: команда Вадима Евсеева вырвала ничью у «Сибири» благодаря голу Бачинского на 5-й компенсированной ко второму тайму минуте

«Ленинградцу» очень нужна была домашняя победа над «Сибирью», поскольку команде из Ленобласти желательно по итогам сезона вернуться в ФНЛ. Но ход очередного матча (в 13-м туре соперником коллектива Вадима Евсеева была «Сибирь») был таков, что домашняя ничья может считаться определённым успехом: «Ленинградец» был на волоске от поражения.

Евсеев выпустил в стартовом составе Ратникова, Кухарчука и Баркова, а Бачинский был выпущен со скамейки на 82-й минуте спасать положение, поскольку хозяева «горели» 0:1. Счёт на 72-й минуте открыл сибиряк Фольмер, использовав хорошую передачу партнёра по команде. Здесь и пришло время Бачинского («Питерец.ру» предполагает, что Максим желал бы вернуться в стартовый состав!): форвард «Ленинградца» сумел проявить голевое чутье и забить спасительный гол. Когда Бачинский сумел поразить новосибирские ворота, шла уже 5-я компенсированная ко второй половине встречи минута – 1:1.

После домашней ничьей с «Сибирью» «Ленинградец» набрал 19 очков и занимает теперь пятое место в группе «Золото» третьего дивизиона. Лидирует «Челябинск» (28 очков), на втором месте расположился костромской «Спартак» (22 очка), на третьем – одержавшая в этом туре пятую победу подряд «Кубань» (21 очко).