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Питерец.ру » Спорт » СКА крупно проиграл «Сочи» 2:5 на глазах 12 тысяч зрителей «Ледового»: дубль сделал Тимур Хафизов, а Евгений Кузнецов в этом матче участия не принял

СКА крупно проиграл «Сочи» 2:5 на глазах 12 тысяч зрителей «Ледового»: дубль сделал Тимур Хафизов, а Евгений Кузнецов в этом матче участия не принял

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
По словам главного тренера СКА Романа Ротенберга, у Кузнецова «прихватило живот».

По стечению обстоятельств подвергающийся Критике за обилие штрафных минут форвард СКА Евгений Кузнецов не смог сыграть в матче с ХК «Сочи». Без Кузнецова СКА потерпел крупное поражение на своём льду: решающим стал третий период. «Питерец.ру» обратил внимание на невезение невских армейцев во втором периоде: четыре большинства, 15 бросков, а заброшенных шайб не последовало.

Третья двадцатиминутка началась при счёте 2:0, и здесь гости очень вовремя для себя реализовали «лишнего» (Тимур Хафизов забил второй раз за игру). После этого Егора Заврагина в воротах СКА сменил Павел Мойсевич.

Лишь на 52-й минуте СКА удалось «размочить» счёт усилиями Марата Хайруллина. Но сочинцы не стали закрываться в обороне, и Андрей Никонов снова довёл преимущество гостей до трёх шайб. СКА снял вратаря, но Данил Авершин не промахнулся по пустым воротам петербуржцев, а Хафизов добавил к дублю ещё и передачу. Итоговый счёт установил Михаил Воробьёв – 2:5, и впереди у СКА три выездных матча (соперники – «Авангард», «Сибирь» и «Ак Барс»).

На послематчевой пресс-конференции главный тренер СКА Роман Ротенберг встал на защиту Тони Деанджело, который ошибся в эпизоде с первой пропущенной шайбой СКА.

А ЦСКА дома проиграл «Спартаку» (1:2).



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