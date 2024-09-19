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Питерец.ру » Спорт » Форвард СКА Иван Демидов набрал 4 очка в победном для команды Романа Ротенберга матче с «Сочи», счёт – 7:4

Форвард СКА Иван Демидов набрал 4 очка в победном для команды Романа Ротенберга матче с «Сочи», счёт – 7:4

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Евгений Кузнецов (на фото) органичился двумя ассистентскими баллами.

В своём шестом матче в регулярном чемпионате КХЛ – 2024/2025 СКА впервые в этом сезоне удалось одержать крупную победу, у которой есть и настоящий герой – Иван Демидов. Правы были те, кто призывал сделать Демидова игроком основы СКА на постоянной основе – сегодня Демидов набрал сразу 4 (2+2) очка. Да ещё и вернулся в ворота петербургского клуба Никита Серебряков: «Питерец.ру» считает, что четыре пропущенные шайбы от сочинцев – это многовато для лучшего вратаря КХЛ позапрошлого сезона.

В первом периоде матча между на стадионе «Большой» зрители увидели сразу пять шайб. Сочинцы открыли счёт усилиями Криштофа, но Григорий Кузьмин с передачи Евгения Кузнецова быстро уравнял положение. Авершин снова вывел хозяев льда вперёд, после чего во временном интервале с 16-й по 35-ю минуту забивали только хоккеисты СКА (Александр Никишин, Степан Фальковский, Валентин Зыков, Захар Бардаков и Демидов).

При счёте 6:2 в пользу СКА команда Сергея Зубова встрепенулась и дважды огорчила Серебрякова: дубль сделал Хафизов. Но неудержимый Демидов ответил на это своим дублем, оформив итоговые 7:4 в пользу гостей.

В другом матче четверга 19 сентября «Ак Барс» разгромил «Барыс» (5:0), счёт открыл бывший игрок СКА Дмитрий Яшкин.

 

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