После победы над «Спартаком» в матче, где было заброшено 10 шайб, СКА готовится к игре с «Сочи»

Во времена Милоша Ржиги «Спартак» представлял значительную силу, но и сейчас, когда «красно-белых» тренирует Борис Миронов, спартаковцам нельзя отнести к аутсайдерам КХЛ.

Поединок в «Мегаспорте» получился очень результативным – 10 шайб! «Питерец.ру» знает, что до третьего периода борьба была равной, ведь счёт после двух отрезков встречи был ничейный – 4:4. В составе хозяев льда дубль к тому времени успел сделать Матвей Заседа, а у СКА авторами заброшенных шайб стали Марат Хайруллин, Дмитрий Яшкин, Александр Никишин (играл против бывшей команды!) и Михаил Пашнин.

В третьей двадцатиминутке спартаковская атака так и не смогла подобрать ключи к воротам Александра Самонова (тренерский штаб СКА пошёл за замену вратаря), а вот у гостей забили Дамир Жафяров и Евгений Кетов. Следующий соперник СКА – терпящий бедствие в нынешнем сезоне ХК «Сочи». Замена Андрея Назарова на тренерском мостике сочинцев на Сергея Светлова пока результатов не дала: при Светлове «Сочи» проиграло «Трактору» (3:4) и ЦСКА (0:6).