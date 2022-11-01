ента новостей

19:25
После победы над «Спартаком» в матче, где было заброшено 10 шайб, СКА готовится к игре с «Сочи»
18:40
Подарки от жителей Бурятии для семей мобилизованных петербуржцев прибыли в общественную приёмную «Единой России»
18:38
Госслужащие будут общаться в отечественных месенджерах
18:20
До социальных объектов можно только плыть: администрация Невского района не произвела грейдирование и качество дороги на улице Тельмана ухудшилось
18:13
В Лужском стартовал проект «Покровские смотрины»
18:10
Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра»
18:08
В поселке Федоровское открылся новый сквер
18:06
Подозреваемого в краже иномарки из Петербурга задержали в Оренбургской области
18:04
Александр Бельский возглавил официальную делегацию Санкт-Петербурга в Азербайджан
18:02
Экс-сотрудник службы протокола Беглова назвал «шизой» работу с градоначальником
16:21
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнюю девочку
14:33
В Петербурге охранник бара одним ударом нокаутировал посетителя
14:25
В Ленобласти за сутки задержано шестеро пьяных любителей покататься на чужом автомобиле
13:53
В Петербурге задержали мужчину, похитившего деньги у пенсионерки
13:24
В Петербурге задержали мужчину, который размахивал травматом в магазине
12:39
Производство беспилотной сельхозтехники в Петербурге получит поддержку в рамках федерального проекта «Единой России»
11:53
В Петербурге осужден виновник ДТП, в результате которого погибла женщина
11:48
Более 210 юношей из Петербурга и Ленобласти призовут в Северо-Западный округ Росгвардии
11:46
В Ленобласти мигрант молотком разбил головы двоим знакомым
11:36
В Адмиралтейском районе Петербурга на 153 улицах заработала платная парковка
10:39
Выставка «Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца»
10:18
В Ленобласти голос в трубке оставил пенсионерку без 120 тысяч рублей
10:05
День Петра I в Театре «На Литейном»
10:04
Выставка «Пепел судеб. Донбасские хроники»
09:50
Петербург стал дороже Москвы
09:44
В Ленобласти столкнулись два большегруза
09:29
В Киришах сгорели три иномарки
09:28
Европа начнет ослаблять санкции?
09:22
В Колпино произошел взрыв подземной газовой трубы
09:11
Израиль голосует на пятых выборах за четыре года
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » После победы над «Спартаком» в матче, где было заброшено 10 шайб, СКА готовится к игре с «Сочи»

После победы над «Спартаком» в матче, где было заброшено 10 шайб, СКА готовится к игре с «Сочи»

0
12
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
Яндекс
6:4 – такой был счёт в матче СКА и московского «Спартака» 30 октября в «Мегаспорте».  

Во времена Милоша Ржиги «Спартак» представлял значительную силу, но и сейчас, когда «красно-белых» тренирует Борис Миронов, спартаковцам нельзя отнести к аутсайдерам КХЛ.

Поединок в «Мегаспорте» получился очень результативным – 10 шайб! «Питерец.ру» знает, что до третьего периода борьба была равной, ведь счёт после двух отрезков встречи был ничейный – 4:4. В составе хозяев льда дубль к тому времени успел сделать Матвей Заседа, а у СКА авторами заброшенных шайб стали Марат Хайруллин, Дмитрий Яшкин, Александр Никишин (играл против бывшей команды!) и Михаил Пашнин.

В третьей двадцатиминутке спартаковская атака так и не смогла подобрать ключи к воротам Александра Самонова (тренерский штаб СКА пошёл за замену вратаря), а вот у гостей забили Дамир Жафяров и Евгений Кетов. Следующий соперник СКА – терпящий бедствие в нынешнем сезоне ХК «Сочи». Замена Андрея Назарова на тренерском мостике сочинцев на Сергея Светлова пока результатов не дала: при Светлове «Сочи» проиграло «Трактору» (3:4) и ЦСКА (0:6).

Все по теме: хоккей СКА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-09-2022, 22:06
Дмитрий Яшкин ударно сыграл против своего бывшего клуба – московского «Динамо»
29-08-2016, 23:08
В матче «Слован» — Торпедо» заброшено 11 шайб!
27-10-2022, 16:46
Эмиль Галимов, Александр Волков и Степан Фальковский стали авторами шайб в ворота «Нефтехимика», а СКА победил – 3:1
31-08-2017, 20:45
Рекордный счёт матча «Салавата Юлаева» и «Сочи» – 11:3!
9-09-2022, 22:46
Валентин Зыков набрал 3 очка в победном для СКА матче с московским «Динамо»
19-11-2019, 00:32
Шоу звена Шипачёва в Нижнекамске: Яшкин сделал дубль

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
49
Сегодня, 16:21
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнюю девочку
0
109
Сегодня, 11:53
В Петербурге осужден виновник ДТП, в результате которого погибла женщина
0
89
Сегодня, 09:44
В Ленобласти столкнулись два большегруза
0
135
Вчера, 14:30
В Выборге иномарка сбила 10-летнего мальчика
Наверх