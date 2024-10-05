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Питерец.ру » Спорт » Деанджело открыл счёт уже на 1-й минуте, но СКА проиграл «Северстали» со счётом 3:4, дубли – у Кручинина и Скоренова

Деанджело открыл счёт уже на 1-й минуте, но СКА проиграл «Северстали» со счётом 3:4, дубли – у Кручинина и Скоренова

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
На фото – импозантный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Напомнил о себе любителям хоккея нападающий «Северстали» Алексей Кручинин, сотворивший дубль в матче череповецкого клуба с петербургским СКА. «Питерец.ру» не забыл, что в предыдущем официальном матче СКА и «Северстали» было заброшено 13 шайб (на предсезонном турнире имени Пучкова в игре этих же соперников зрители увидели «всего» 8 взятий ворот). Вот и сегодня результативный защитник СКА Тони Деанджело открыл счёт уже на 55-й секунде.

Однако по хожу стартового периода случился необъяснимый провал обороны СКА: команда Романа Ротенберга трижды пропустила ещё до первого перерыва. В течение 11-й минуты сначала Александр Скоренов сравнял счёт, и сразу же Кручинин вывел хозяев вперёд. Затем Скоренов сделал счёт 3:1 в пользу «Северстали», и на перерыв петербуржцы отправились не в лучшем расположении духа.

Во втором периоде Василий Глотов сумел переиграть Константина Шостака, после чего у СКА было полчаса игрового времени, чтобы отыграться со счётом 3:2. Не получилось: Кручинин на 58-й минуте позволил «Северстали» снава оторваться на две шайбы, после чего гол Сергея Плотникова стал лишь слабым утешением СКА – пятое поражение невских армейцев в нынешнем сезоне.

В другом матче «Трактор» в гостях обыграл ЦСКА (4:0).

Все по теме: хоккей СКА
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