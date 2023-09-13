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Питерец.ру » Спорт » Матвей Мичков набрал 2 очка в первом же матче за «Сочи», в котором его новый клуб обыграл «Северсталь» в овертайме

Матвей Мичков набрал 2 очка в первом же матче за «Сочи», в котором его новый клуб обыграл «Северсталь» в овертайме

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
СКА накануне ни разу не смог забить «Спартаку», а Мичков явно изголодался по игре.

«Питерец.ру» следил за первым матчем Матвея Мичкова в новом-старом клубе «Сочи»: талантливый хоккеист сразу же отметился двумя результативными передачами. Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев определил Мичкова в тройку к Тянулину и Гараеву.

Матч в Череповце получился результативным, хотя в первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. «Северсталь» уверенно выиграла вторую двадцатиминутку – 3:1 (дубль сделал Скоренов, а единственную шайбу сочинцев во втором периоде забросил в большинстве Хафизов).

Но гости с 43-й по 58-ю минуты перевернули ход матча, трижды поразив ворота череповецкого голкипера Шугаева, и самое непосредственное участие в этом принял Мичков. Сначала Матвей помог Грэму отличиться в равных составах, после чего канадский защитник «Сочи» забил уже в большинстве и сравнял счёт – 3:3.

А на 57:32 Мичков и Тянулин наказали хозяев льда за удаление Вовченко, который пока в этом сезоне очков за результативность не набрал. Но прекрасно проведший предсезонку Егор Степанов порадовал трибуны, сделав счёт равным с передач Токранова и Скоренова. Итоговый счёт установил в овертайме форвард «Сочи» Сергей Попов – 5:4 в пользу южан.

В другом матче московское «Динамо» крупно обыграло ЦСКА (4:1).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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