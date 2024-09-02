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Питерец.ру » Общество » Как будут относиться к Соболеву?

Как будут относиться к Соболеву?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
sports.ru
Как в Петербурге будет относиться к футболисту-новобранцу со сложным характером, и есть ли у Соболева шанс?

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с переходом Александра Соболева. По словам эксперта, многое будет зависеть от поведения бывшего спартаковца.

С одной стороны, болельщики петербургского клуба, скорее всего, отнесутся с Александру негативно. По крайней мере, таковым будет их первоначальное отношение. С другой стороны, Соболев попросил дать ему шанс, так что фанатский негатив может остыть.

Также нужно учитывать умение тренера Сергея Семака гасить возникающие конфликты. Поэтому Соболев вполне может влиться в коллектив. При нормальном поведении новичка другие игроки его примут.

«Питерец.ру» отмечает, что схожие взгляды высказывают и другие эксперты. Если Соболев начнет приносить пользу «Зениту» и не станет проявлять приписываемую ему токсичность, от этого перехода выиграют обе стороны.

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