Мантуан и Клаудиньо забили за «Зенит» в выигранном командой Сергея Семака кубковом поединке с «Ахматом»

Из темы перехода экс-армейца Марио Фернандеса в «Зенит» сделали просто пиар-шоу. «Питерец.ру» догадывается, что приглашение бразильского россиянина в стан чемпионов России и должно было привлечь повышенных интерес хейтеров любителей футбола. Однако Фернандес не молодеет, и создавать вокруг его первой игры за петербургский клуб ажиотаж явно не следует.

Из тех, кто не всегда попадает в основной состав «Зенита», в основе на матч Кубка России с «Ахматом» появились Нуралы Алип, Даниил Круговой, Ду Кейрос, Густаво Мантуан и Иван Сергеев. У «Ахмата» (главный тренер – Сергей Ташуев) в стартовом протоколе значилось пять защитников, но от пропущенных голов вратарь гостей «Газпром Арены» Шелия это не уберегло.

В первом тайме был момент у Чистякова, но счёт смог открыть Мантуан, которому ассистировал Сергеев.

На 63-й минуте случился дебют Фернандеса за «Зенит», а вскоре коллектив Сергея Семака удвоил своё преимущество. Вышедший на замену Маттео Кассьерра снабдил хорошей передачей Клаудиньо, и бразилец поразил ворота Шелия. Итог – 2:0 в пользу «Зенита», при этом Васютину пришлось постараться заработать «сухарь».

Свой следующий матч в розыгрыше Кубка России «Зенит» проведёт 9 августа 2023 года в Самаре.