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Питерец.ру » Спорт » Защитник «Зенита» Чистяков объявлен виновником поражения от «Ахмата»

Защитник «Зенита» Чистяков объявлен виновником поражения от «Ахмата»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fc-zenit.ru
Начав второй круг с поражения от «Ахмата», «Зенит» быстро нашёл причину – но там ли искал?

«Питерец.ру» не сомневается, что неожиданное поражение от «Ахмата» на своём поле в 16-м туре чемпионата России по футболу стало ударом по самолюбию «сине-бело-голубых». Матч с грозненским клубом начался для петербуржцев из рук вон плохо: «Зенит» умудрился пропустить уже на 1-й минуте. А к 8-й минуте уже проигрывал со счётом 0:2 и смог лишь забить гол престижа, автором которого стал Андрей Мостовой.

Первый гол в ворота Михаила Кержакова получился во многом курьёзным. Скорее всего команда Сергея Семака просто не вошла в игру сразу после финального свистка, к тому же вмешался отскок от штанги зенитовских ворот. А вот второй гол стал следствием ошибки Чистякова, который не смог выбить мяч под прессингом Конате. Проще говоря, защитник «Зенита» мог испугаться мчащегося на него на всех парах игрока «Ахмата», однако ведь и мяч в том эпизоде Чистякову «сунули», как говорят футболисты.

Удивительным стали заявления со стороны «Зенита» после игры: Чистякова вывели из состава а сейчас и вовсе звучат очень серьёзные подозрения.

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