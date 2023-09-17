«Зенит» разгромил в гостях «Рубин»: голы забили Изидор, Кассьерра и Клаудиньо

После ничьей с ЦСКА «Зениту» явно нужна была победа – в итоге «Рубин» обыгран командой Сергея Семака в гостях с крупным счётом. «Питерец.ру» обратил внимание на стартовый состав «сине-бело-голубых»: не самое привычное сочетание игроков было в обороне, а новичок «Зенита» Вильсон Изидор вышел в Казани с первых минут. В основе «Рубина» вышел один из пятёрки подписанных «на флажке» новичков – сербский нападающий Ранджелович.

Первый гол «Зенита» был забит очень быстро: полезный Густаво Мантуан помог отличиться Изидору, который явно был настроен забить за петербургский клуб как можно быстрее (разговоры о нужности этого футболиста чемпиону России не утихают). Счёт 1:0 в пользу гостей продержался до 55-й минуты, когда Матео Кассьерра забил, несмотря на сопротивление защитника Ашурматова и вратаря Дюпина. Итоговый счёт 3:0 установили бразильцы: Вендел ассистировал – Клаудиньо забил, случилось это на 59-й минуте.

По итогам 8-го тура «Зенит» набрал 17 очков при разнице мячей 18–6 и занимает второе место. Лидирует «Краснодар»: команде Ивича пришлось отыгрываться в Грозном, но встреча с «Ахматом» завершилась вничью. У «Быков» – 18 очков, а третье место пока делят «Крылья Советов» и «Динамо» (по 15 очков).