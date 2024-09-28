«Зенит» проиграл «Краснодару» 0:2, пропустив на 88-й минуте, а затем ещё и Смолов забил

Главный итог 10-го тура чемпионата РПЛ – «Зенит» потерял лидерство после поражения в Краснодаре. Этот матч начинался так, что можно было ожидать большого количества голов, но до 88-й минуты на табло краснодарского стадиона горели нули.

Вышедший в прошлом туре на замену Максим Глушенков в матче с «Быками» появился в стартовом составе. Глушенков сразу же оказался в центре внимания, когда «Зенит» забил уже на 2-й минуте. Это взятие ворот Агкацева было отменено главным арбитром Алексеем Сухим: так Лусиано Гонду лишился возможности продлить свою результативную серию.

До перерыва могли забить обе команды: Сперцян попал в штангу, затем он же хорошо исполнил штрафной – Евгений Латышонок выручил «Зенит». Сразу же попал в штангу невезучий Матео Кассьерра.

Антигероем матча стал вышедший на второй тайм вместо Вячеслав Караваев, заменивший Густаво Мантуана. «Питерец.ру» предполагает, что Сергей Семак хотел усилить оборону своей команды, но именно Караваев стал невольным «соавтором» гола Джона Кордобы, когда снабдил краснодарского колумбийца точной передачей вместо скидки Латышонку. Добил бросившийся отыгрываться «Зенит» Фёдор Смолов, забивший к контратаке в компенсированное ко второму тайму время, итог – 0:2.