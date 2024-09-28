ента новостей

23:58
«Зенит» проиграл «Краснодару» 0:2, пропустив на 88-й минуте, а затем ещё и Смолов забил
19:40
«Локомотив» победил «Спартак» со счётом 3:1 в 10-м туре РПЛ, дубль сделал Илья Самошников
19:10
Главная звезда СКА Евгений Кузнецов пропустил два месяца из-за повреждения в матче с «Северсталью», который команда Романа Ротенберга выиграла со счётом 8:5
18:51
Венгерский политик опять посетит СПб
18:00
Застройщики ожидают резкое падение спроса
14:56
На путепроводе с Левашовского шоссе на Коннолахтинскую дорогу через КАД введут реверсивное движение
11:49
В Ленобласти 14-летний подросток на мопеде сбил сверстника
11:47
В центре Петербурга «Черри TIGGO 8» сбила 11-летнего мальчика
11:12
В Петербурге поймали курьера мошенников из Башкирии, обманувшего пенсионерку
11:09
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Лени Голикова
11:04
В Невском районе с поличным поймали бывалого «карманника»
11:02
Во Фрунзенском районе на детской площадке неизвестный выстрелил в рот 14-летней девушке
09:33
В Северной столице проверят автошколы
08:54
Туристический налог будет расти
01:48
Сразу 13 шайб было заброшено в матче СКА с «Северсталью», который завершился победой петербуржцев со счётом 8:5, а омский «Авангард» проиграл в КХЛ в седьмой раз подряд
21:45
Неожиданное поражение волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга в матче 5-го тура Суперлиги с «Динамо-Уралом»: победить в Уфе не помогли и 16 очков Егора Клюки
21:23
ВХЛ: «Норильск» разгромлен петербургским «Динамо» с разницей в 6 шайб, Юрий Ушаков сделал дубль
18:45
В Мариинском дворце председатель ЗакСа Александр Бельский наградил игроков и тренеров гандбольного «Зенита», ставшего бронзовым призёром Суперлиги – 2024/2025
14:00
Осужден за фейки об армии
13:38
Финны накаляют обстановку
12:42
Россиян будут уведомлять о взятом кредите на «Госуслугах»
12:20
Ладожский мост будет разведен для прохода вниз по реке брига «Россия»
11:14
В Петербурге поймали подозреваемого в избиении африканца
10:59
Количество устройств на ОС «Аврора» растет с каждым годом
10:55
В Кудрово отчим изнасиловал падчерицу
10:44
На КАД после ДТП перевернулся большегруз со щебнем
10:17
В Петербурге поймали самозванца, обманувшего пенсионерку
09:59
На севере Петербурга поймали двоих подозреваемых в грабеже на проспекте Энгельса
09:46
В Невском районе задержали трех пьяных женщин, подозреваемых в разбое
09:12
Промышленность продолжает расти
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Зенит» проиграл «Краснодару» 0:2, пропустив на 88-й минуте, а затем ещё и Смолов забил

«Зенит» проиграл «Краснодару» 0:2, пропустив на 88-й минуте, а затем ещё и Смолов забил

0
46
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Матч катился к нулевой ничьей, но ошибка защитника Караваева сгубила «Зенит».

Главный итог 10-го тура чемпионата РПЛ – «Зенит» потерял лидерство после поражения в Краснодаре. Этот матч начинался так, что можно было ожидать большого количества голов, но до 88-й минуты на табло краснодарского стадиона горели нули.

Вышедший в прошлом туре на замену Максим Глушенков в матче с «Быками» появился в стартовом составе. Глушенков сразу же оказался в центре внимания, когда «Зенит» забил уже на 2-й минуте. Это взятие ворот Агкацева было отменено главным арбитром Алексеем Сухим: так Лусиано Гонду лишился возможности продлить свою результативную серию.

До перерыва могли забить обе команды: Сперцян попал в штангу, затем он же хорошо исполнил штрафной – Евгений Латышонок выручил «Зенит». Сразу же попал в штангу невезучий Матео Кассьерра.

Антигероем матча стал вышедший на второй тайм вместо Вячеслав Караваев, заменивший Густаво Мантуана. «Питерец.ру» предполагает, что Сергей Семак хотел усилить оборону своей команды, но именно Караваев стал невольным «соавтором» гола Джона Кордобы, когда снабдил краснодарского колумбийца точной передачей вместо скидки Латышонку. Добил бросившийся отыгрываться «Зенит» Фёдор Смолов, забивший к контратаке в компенсированное ко второму тайму время, итог – 0:2.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-11-2023, 00:32
Будничная победа «Зенита» в Калининграде над «Балтикой» - 2:0, голы забили Сергеев и Кассьерра
10-08-2024, 21:38
Форвард Максим Глушенков и вратарь Евгений Латышонок стали героями победного для «Зенита» матча с московским «Динамо»
14-04-2024, 01:09
«Зенит» одержал волевую победу над «Краснодаром» и приблизился к чемпионству в сезоне – 2023/2024
14-09-2024, 19:12
Александр Соболев дебютировал за «Зенит» в матче с ЦСКА и увидел, как забил Лусиано Гонду
18-08-2024, 22:16
«Зенит» потерял очки в матче с «Химками»: от поражения команду Семака спас гол Мостового на 89-й минуте
22-07-2023, 19:23
«Зенит» смог победить в Нижнем Новгороде: дубль сделал Матео Кассьерра, а Виктор Александров был изгнан с поля арбитром Ивановым

Происшествия на дорогах

0
118
Вчера, 11:49
В Ленобласти 14-летний подросток на мопеде сбил сверстника
0
111
Вчера, 11:47
В центре Петербурга «Черри TIGGO 8» сбила 11-летнего мальчика
0
203
27-09-2024, 10:44
На КАД после ДТП перевернулся большегруз со щебнем
0
191
26-09-2024, 22:12
В поселке Ольгино мотоциклист сбил пешехода. Оба погибли
Наверх