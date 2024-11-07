Петербургская шахматистка Ольга Карманова выиграла важнейшую партию у Амины Каирбековой на юниорском чемпионате мира во Флорианополисе и стала лидером, набрав 6 очков

Петербурженка Ольга Карманова использовала свой шанс, победив в 7-м туре юниорского первенства планеты, продолжающегося в бразильском Флорианопулосе. «Питерец.ру» надеется, что победа белыми над Каирбековым приведёт Карманову к чемпионству в возрастной группе до 18 лет: впереди ещё два тура, и очередная соперница чемпионки города на Неве – Паула Суарес-Гомес из Испании.

Выиграла свою партию и Галина Михеева, которая вместе с Кармановой и Каирбековой составляет теперь лидирующую тройку – все эти шахматистки набрали по 6 очков из 7. Но дополнительные показатели Кармановой лучше, поэтому две победы в заключительных турах обеспечат участнице Суперфинала чемпионата России в Барнауле чемпионство. Нынешний год стал прорывным в шахматной карьере Кармановой, а возможная победа во Флорианопулосе только добавит ей престижа.

А вот Оксана Горячкина (на фото) пока не спешит оправдывать авансы. В то время как её старшая сестра Александра выиграла уже пятую партию подряд на турнире серии женского Гран-При ФИДЕ в Шымкенте, чемпионка «Белой ладьи» в Бразилии занимает 18-е место в возрастной категории до 14 лет. Горячкина-младшая набрала 4,5 очка, трижды подряд сыграв вничью (у Дианы Преображенской – 5,5 очков и 5-е место).