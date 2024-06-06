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Питерец.ру » Спорт » «Белая ладья»: школьники из Ленобласти занимают более высокое место, чем команда из Санкт-Петербурга, а Горячкина проиграла Преображенской

«Белая ладья»: школьники из Ленобласти занимают более высокое место, чем команда из Санкт-Петербурга, а Горячкина проиграла Преображенской

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
После 4-го тура финала «Белой ладьи» Ленобласть занимает 13-е место, а петербуржцы расположились на 36-м.

«Питерец.ру» сообщал об итогах городского турнира «Белой ладьи», и вот настала пора финального испытания, которое проходит в «Сочи Парк Отеле» (федеральная территория «Сириус»). Честь Северной столицы в Сочи отстаивает команда лицея № 64, которая пока не слишком радует своими результатами.

Начали петербуржцы с оглушительного поражения от Подмосковья с максимально обидным счётом 0:4. Победы в 3-м и 4-м турах (над Калмыкией 2,5:1,5 и Ингушетией 3,5:0,5 соответственно) позволили школьникам из города на Неве попасть на промежуточное 36-е место. Индивидуальные показатели петербуржцев следующие: Игнат Дмитренко – 3 очка, Тимофей Сонников и Алиса Чепель-Малая – по 2,5, а вот Иван Девятилов пока смог наскрести лишь одну ничью при трёх поражениях.

Команда из Ленобласти одержала три победы (над Красноярским краем, Тверской областью и Удмуртией), но проиграла саратовцам. Сейчас Ленобласть занимает счастливое 13-е место, а лидирует команда Москвы. В 4-м туре большой интерес вызывала партия между Дианой Преображенской (Москва) и Оксаной Горячкиной (Московская область). Преображенская выиграла белыми, и это позволило столичным школьниками победить со счётом 2,5:1,5. Москвич Роман Шогджиев, набравший 3,5 очка из 4.


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