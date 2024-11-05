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Питерец.ру » Спорт » Петербургская шахматистка Ольга Карманова на юношеском первенстве мира в бразильском Флорианополисе набрала 5 очков за 6 туров и делит 2–3 места с Галиной Михеевой, отставая от лидирующей Амины Каирбековой на очко

Петербургская шахматистка Ольга Карманова на юношеском первенстве мира в бразильском Флорианополисе набрала 5 очков за 6 туров и делит 2–3 места с Галиной Михеевой, отставая от лидирующей Амины Каирбековой на очко

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
В возрастной категории до 14 лет вничью в 6-м туре сыграли россиянки Оксана Горячкина и Мария Власова.

Участница Суперфинала чемпионата России в Барнауле Ольга Карманова достойно представляет Россию на первенстве мира среди юниоров в категории до 18 лет. Чемпионка Санкт-Петербурга занимает промежуточное третье место, набрав 5 очков из 6. «Питерец.ру» ждёт исхода партии Кармановой с одержавшей 6 побед подряд Аминой Каирбековой (Казахстан) в 7-м туре: россиянке нужно постараться победить белыми, чтобы выиграть турнир.

В 4-м туре Карманова выиграла у словацкой шахматистки Люсии Штришковой, в 5-м заключила мир с ещё одной представительницей России Галиной Михеевой. В 6-м туре Карманова победила соперницу из Китайской Народной Республики, и вот – встреча с набравшей 100% очков Каирбековой.

В категории до 14 лет в тройку лидеров входит участница Высшей лиги в Нижнем Новгороде Диана Преображенская: вместе с Кесарией Мгеладзе (Грузия) и Нилуфархон Имомкузиевой (Узбекистан) юная россиянка набрала 5,5 очков. На 1,5 очка от Преображенской отстают Оксана Горячкина и Мария Власова, сыгравшие между собой вничью.

Имеющий гроссмейстерское звание Алексей Гребнев, тоже игравший в этом году в барнаульском Суперфинале, просто обязан выигрывать у юношей до 18 лет. Пока тольяттинец единолично лидирует, набрав 5,5 очков.


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