Петербургская шахматистка Ольга Карманова принимает участие в юниорском чемпионате мира, проходящем в бразильском Флорианопулосе: после 3-х туров – 2,5 очка

Продолжается «Мемориал Чигорина», в Шымкенте идёт женский супертурнир, но на этот раз «Питерец.ру» вспомнил о юниореском первенстве мира в Бразилии, одной из участниц которого явлется чемпионка города на Неве Ольга Карманова. Участница Суперфинала в Барнауле (там Карманова финишировала на последнем месте, но слишком уж силён был состав) является одним из рейтинг-фаворитов в возрастной категории «до 18 лет». Актуальный рейтинг ФИДЕ Кармановой составляет 2301 пункт ЭЛО (чуть выше – у польской шахматистки Старосты).

Карманова начала чемпионат мира с двух побед: в 1-м туре петербурженка черными одолела соперницу из Уругвая, во 2-м выиграла белыми у представительницы Монголии. Соперницей Кармановой по 3-му туру была Хелен Монтьель-Касерес из Парагвая, итог – ничья. Лидерство в группе «U–18» захватила Амина Каирбекова, набравшая 3 очка (ещё две шахматистки отстают от Каирбековой по дополнительному коэффициенту). Соперницей Кармановой в следующем туре будет Люсия Штришкова из Словакии.

В возрастной группе «до 14 лет» 3 очка за 3 тура набрали россиянки Диана Преображенская и Оксана Горячкина. Участник барнаульского Суперфинала Алексей Гребнев («до 18 лет») набрал 2,5 очка из 3 (Гребнев является гроссмейстером).











