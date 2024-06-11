ента новостей

01:56
Школьники Санкт-Петербурга заняли 22-е место в финале «Белой ладьи», юные шахматисты из Ленобласти – 34-е, а победила подмосковная гимназия имени Примакова
23:13
В Ленобласти в лобовом ДТП погибла 51-летняя женщина-водитель
16:58
Закрытие троллейбусного и трамвайного движения в период проведения репетиций праздника "Алые паруса"
16:54
На съезде с КАД на Витебский проспект на месяц ограничат пропускную способность
16:17
В Шушарах в лобовом ДТП пострадали три человека
16:00
В Петербург на лечение болезней слуха приехали маленькие пациенты из ЛДНР
15:12
В Петербурге поймали причастных к нападению на дворника на Бухарестской улице
12:31
В финале НБА клуб «Бостон Селтикс» победил «Даллас Маверикс» и во втором матче серии, лучшую статистику показали Холидэй и Дончич
10:47
Генерал-полковник Алексей Воробьёв проверил ход формирования Академии Росгвардии в Петербурге
10:41
В Калининском районе девушка погибла при падении с 11-го этажа
10:28
На проспекте Науки в ДТП пострадала 16-летняя пассажир «Фольксвагена»
09:52
Аварийного жилья становится больше
09:52
На Петергофском шоссе задержали стрелявшего возле бара
09:26
На Бухарестской улице подростки ранили ножом дворника
09:20
На Плесецкой улице иномарка сбила 6-летнего мальчика
08:30
В СПб начнут изготавливать гомеопатические препараты
23:19
На шахматном турнире «UzChess Cup» петербургский гроссмейстер Матлаков в 4-м туре победил Гупту, а Грищук штампует ничьи
13:11
На трассе «Скандинавия» перекроют съезд в посёлок Кирилловское
00:57
По итогам 7-го тура финала «Белой ладьи» в «Сириусе» лидируют школьники из Подмосковья, а команда из Ленобласти занимает место в третьей десятке
21:10
В Ленобласти при столкновении КАМАЗа с автобусом пострадали пятеро пассажиров
21:04
Под Выборгом водитель "Мерседеса" погиб врезавшись в дерево
12:38
На Миллионной улице ликвидировали наркоплантацию
12:30
На Суздальском шоссе иномарка сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
11:07
Что важного сказал Путин на ПМЭФ?
10:03
Каковы результаты ПМЭФ для СПб?
02:09
Андрей Филатов отреагировал на временное исключение ФШР из ФИДЕ: конъюнктурное и дискриминационное решение
23:01
Российская теннисистка Мирра Андреева потерпела поражение в полуфинале «Ролан Гаррос», но её выступление на турнире – большой успех
21:50
В Ленобласти двое подростков на мопеде врезались в мусорный бак. Водитель мопеда погиб, его пассажир госпитализирован
15:49
Президенту Боливии присвоили звание почетного доктора СПбГУ
15:46
На проспекте Энергетиков иномарка сбила 9-летнюю девочку
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Школьники Санкт-Петербурга заняли 22-е место в финале «Белой ладьи», юные шахматисты из Ленобласти – 34-е, а победила подмосковная гимназия имени Примакова

Школьники Санкт-Петербурга заняли 22-е место в финале «Белой ладьи», юные шахматисты из Ленобласти – 34-е, а победила подмосковная гимназия имени Примакова

0
6
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
По ходу турнира петербуржцы отставали от ленинградцев, но финиш всё изменил.

Завершился сочинский финал школьного шахматного турнира «Белая ладья»: «Питерец.ру» подводит итоги. Команда Санкт-Петербурга в 8-м туре уверенно победила сверстников из Ульяновска – 3,5:0,5 очка (выиграли свои партии Иван Девятилов, Игнат Дмитренко и Алиса Чепель-Малая, а Тимофей Сонников сыграл вничью). Завершился турнир для представителей города на Неве матчем с командой Ярославской области, итог – ничья 2:2 (Дмитренко выиграл, Девятилов проиграл). Итог выступления петербуржцев такой – 19,5 очков и 22-е место. При этом дополнительный коэффициент у петербуржцев оказался лучшим из восьмёрки команд, каждая из которых набрала по 19,5 очков (среди них были и ярославцы). Команда Ленобласти набрала 19 очков и заняла итоговое 34-е место.

Формула финала «Белой ладьи» отличается от той, по которой в мае выясняли отношения взрослые команды, включая петербургские СШОР ШШ: в школьном турнире важно общее количество очков, набранное четвёркой участников за 9 туров. Поэтому команда Московской области перед заключительным туром уже была почти победителем: выиграв у нижегородцев (3,5:0,5), гимназия имени Е. М. Примакова стала победителем турнира. Второе место – у столичных школьников, третье место – у команды Югры.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-04-2024, 02:04
Команда лицея № 64 стала победителем «Белой ладьи» в Санкт-Петербурге
6-06-2024, 01:55
«Белая ладья»: школьники из Ленобласти занимают более высокое место, чем команда из Санкт-Петербурга, а Горячкина проиграла Преображенской
9-06-2024, 00:57
По итогам 7-го тура финала «Белой ладьи» в «Сириусе» лидируют школьники из Подмосковья, а команда из Ленобласти занимает место в третьей десятке
8-05-2023, 00:28
Сергей Карякин чёрными победил Владислава Артемьева, шахматные «коммунисты» впервые сыграли вничью, а петербургская СШОР по шахматам и шашкам обыграла последователей Ботвинника – таковы итоги 6-го тура в Сочи
3-06-2023, 14:32
Артём Зубрицкий уверенно выиграл Мемориал В. И. Карасёва, набрав 8,5 очков из 9, а шахматная стримерша Дарья Хохлова дважды проиграла на финише
5-07-2023, 17:03
Петербургский шахматист Сергей Лобанов занял 12-е место в Высшей лиге чемпионата России, а победитель Павел Понкратов получит 530 тысяч рублей призовых

Происшествия на дорогах

0
64
Вчера, 23:13
В Ленобласти в лобовом ДТП погибла 51-летняя женщина-водитель
0
104
Вчера, 16:17
В Шушарах в лобовом ДТП пострадали три человека
0
103
Вчера, 10:28
На проспекте Науки в ДТП пострадала 16-летняя пассажир «Фольксвагена»
0
95
Вчера, 09:20
На Плесецкой улице иномарка сбила 6-летнего мальчика
Наверх