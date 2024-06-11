Школьники Санкт-Петербурга заняли 22-е место в финале «Белой ладьи», юные шахматисты из Ленобласти – 34-е, а победила подмосковная гимназия имени Примакова

Завершился сочинский финал школьного шахматного турнира «Белая ладья»: «Питерец.ру» подводит итоги. Команда Санкт-Петербурга в 8-м туре уверенно победила сверстников из Ульяновска – 3,5:0,5 очка (выиграли свои партии Иван Девятилов, Игнат Дмитренко и Алиса Чепель-Малая, а Тимофей Сонников сыграл вничью). Завершился турнир для представителей города на Неве матчем с командой Ярославской области, итог – ничья 2:2 (Дмитренко выиграл, Девятилов проиграл). Итог выступления петербуржцев такой – 19,5 очков и 22-е место. При этом дополнительный коэффициент у петербуржцев оказался лучшим из восьмёрки команд, каждая из которых набрала по 19,5 очков (среди них были и ярославцы). Команда Ленобласти набрала 19 очков и заняла итоговое 34-е место.

Формула финала «Белой ладьи» отличается от той, по которой в мае выясняли отношения взрослые команды, включая петербургские СШОР ШШ: в школьном турнире важно общее количество очков, набранное четвёркой участников за 9 туров. Поэтому команда Московской области перед заключительным туром уже была почти победителем: выиграв у нижегородцев (3,5:0,5), гимназия имени Е. М. Примакова стала победителем турнира. Второе место – у столичных школьников, третье место – у команды Югры.



