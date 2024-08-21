После 5-го тура женского Суперфинала чемпионата России по шахматам лидируют набравшие по 4 очка Лея Гарифуллина, Александра Горячкина и Екатерина Лагно, а чемпионка Санкт-Петербурга Ольга Карманова снова проиграла

«Питерец.ру» продолжает наблюдать за Суперфиналом, в котором участвует чемпионка города по шахматам Ольга Карманова. Не стоит сильно критиковать Карманову за третье подряд поражение – сегодня Ольга проиграла Баире Ковановой. Ведь 17-летняя Карманова уступает соперницам и в соревновательном опыте, и в рейтинге ФИДЕ. Пока набравшая 1 очко за 5 туров Карманова находится в роли «фиша» – так на шахматном жаргоне называют того участника турнира, у которого не идёт игра.

Рейтинг-лидер женского Суперфинала Александра Горячкина в своём стиле выиграла второй раз подряд и теперь входит в лидирующее трио. «Гордость Ямала» догнала Лею Гарифуллину и победившую сегодня Екатерину Лагно – у всех стало по 4 очка из 5. Супруга Александра Грищука одолела Наталью Погонину: помогла жертва ладьи. В 6-м туре состоится партия между Лагно и Горячкиной, и можно заранее предсказать – будет ничья: Суперфинал длинный, и терять очки лидеры не захотят.

Гарифуллина сегодня довольствовалась ничьей в партии с Полиной Шуваловой, и в следующем раунде сразится с Валентиной Гуниной. Пятикратная чемпионка России Гунина очень долго играла эндшпиль с Дарьей Войт, итог – ничья. Драматичное поражение потерпела от Дарьи Чарочкиной Екатерина Гольцева.