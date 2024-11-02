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Питерец.ру » Спорт » Гроссмейстеры Вадим Звягинцев и Алексей Гоганов вместе с международным мастером Ярославом Ремизовым входят в тройку лидеров «Мемориала Чигорина» – все трое набрали по 6 очков после 7-го тура

Гроссмейстеры Вадим Звягинцев и Алексей Гоганов вместе с международным мастером Ярославом Ремизовым входят в тройку лидеров «Мемориала Чигорина» – все трое набрали по 6 очков после 7-го тура

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Единолично возглавлявший до этого турнирную таблицу петербуржец Мирослав Власенко уступил в этом туре Звягинцеву.

Рейтинг-фаворит «Мемориала Чигорина – 2024» Вадим Звягинцев на деле подтверждает свой высокий коэффициент ЭЛО (на момент начала турнира этот показатель столичного гроссмейстера равнялся 2540 пунктам). В 7-м туре Звягинцев одержал очень важную победу над лидировавшим до этого международным мастером из Санкт-Петербурга Мирославом Власенко. Теперь Звягинцеву предстоит партия с ещё одним новоявленным лидером чигоринского турнира Алексеем Гогановым.

Петербуржец Гоганов в этом туре одолел молодого мастера ФИДЕ из Москвы Дмитрия Ростовцева, продлив свою победную серию до четырёх выигрышей подряд. Гоганов не слишком удачно начал турнир, набрав 2 очка за 3 тура, после чего начал побеждать – Вадима Шмакова, Александра Шарикова, Владислава Шереметева и вот теперь Ростовцева. Третьим лидером стал челябинский IM Ярослав Ремизов, в 7-м туре чёрными победивший петербуржца Кирилла Путренко.

От набравших по 6 очков Звягинцева, Гоганова и Ремизова на пол-очка остают сразу 11 участников турнира, среди которых – гроссмейстеры Сергей Волков (Мордовия), Никита Афанасьев (Москва) и прошлогодний победитель этого турнира Евгений Левин. «Питерец.ру» заметил: лучший результат среди шахматистов – у Вероники Абрамкиной (4,5 очка).

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