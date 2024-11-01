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Питерец.ру » Спорт » Петербургский международный мастер Власенко лидирует на шахматном турнире «Мемориал Чигорина», набрав 5,5 очков за 6 туров, гроссмейстеры Гоганов и Левин отстают на пол-очка

Петербургский международный мастер Власенко лидирует на шахматном турнире «Мемориал Чигорина», набрав 5,5 очков за 6 туров, гроссмейстеры Гоганов и Левин отстают на пол-очка

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
На чигоринском турнире появился единоличный лидер – Мирослав Власенко.

«Питерец.ру» не стал подробно сообщать о 5-м туре «Мемориал Чигорина», в котором ничьей завершилась партия лидировавших тогда Пузыревского и Шкуратова. Именно юного Пузыревского обыграл IM Мирослав Власенко, который сейчас возглавляет турнирную таблицу – 5,5 очков из 6. В следующем туре петербуржец Власенко сразится с рейтинг-лидером чигоринского мемориала – столичным гроссмейстером Вадимом Звягинцевым.

Ученик Марка Дворецкого Звягинцев начал турнир с ничьей, после чего одержал четыре победы, а в 6-м туре сделал ничью со Шкуратовым. Помимо Звягинцева в преследующую Власенко группу участников турнира, набравших по 5 очков, входят петербургские гроссмейстеры Евгений Левин и Алексей Гоганов, челябинский IM Ярослав Ремизов и московский мастер ФИДЕ Дмитрий Ростовцев. Последний в следующем туре белыми сыграет с Гогановым, а соперником Левина станет гроссмейстер из Мордовии Сергей Волков.

Петербурженка Марина Кузнецова добилась ничьей в партии с сильным соперником – участником прошлогоднего Суперфинала чемпионата России в Царском Селе Иваном Розумом из Вологодской области. Кузнецова набрала 4 очка и занимает 35-е место. Отлично стартовавшая Жанна Лесных (Воронежская область) потерпела два поражения подряд.

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