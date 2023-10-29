Петербургские шахматисты Лобанов, Гоганов и Левин входят в восьмёрку лидеров «Мемориала Чигорина – 2023» за тур до финиша

«Питерец.ру» отмечает серьёзную борьбу за призовые места на продолжающемся в «Парк Отеле Крестовском» шахматном турнире «Мемориал Чигорина». По итогам 8-го тура впереди – восемь участников, из которых семеро – гроссмейстеры. Три из них – петербуржцы Сергей Лобанов, Алексей Гоганов и Евгений Левин: все набрали по 6,5 очков.

Лобанов в этом туре довольствовался ничьей с международным мастером Алексеем Гребневым, а ведь победа выводила бы участника Высшей лиги в Новокузнецке на чистое первое место. Левин победил серьёзно уступающего ему в рейтинге Василия Титарова из Москвы и в заключительном туре сыграет с Лобановым, у которого будет белый цвет.

Первым по коэффициенту идёт Алексей Фёдоров из Белоруссии, сделавший на турнире вторую ничью подряд – с Сергеем Волковым (Мордовия) после мирного исхода партии со столичным гроссмейстером Никитой Афанасьевым. Рейтинг-фаворит турнира Вадим Звягинцев благодаря победе над Евгением Воробьёвым тоже входит в октет лидеров чигоринского турнира.

Если бы петербургский ветеран Владимир Епишин выиграл у Тимура Сабирова из ЯНАО, то и он догнал бы лидеров, а так у Епишина – 6 очков. Столько же у Кирилла Шубина, который после «баранки» от Епишина одержал победу в 8-м туре.