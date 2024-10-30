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Питерец.ру » Спорт » Трио петербургских шахматистов лидирует на «Мемориале Чигорина»: по 4 очка набрали Владимир Шкуратов, Семён Пузыревский и Никита Шемякинский, у Жанны Лесных – 3,5 очка

Трио петербургских шахматистов лидирует на «Мемориале Чигорина»: по 4 очка набрали Владимир Шкуратов, Семён Пузыревский и Никита Шемякинский, у Жанны Лесных – 3,5 очка

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Гроссмейстер из Санкт-Петербурга Евгений Левин (на фото) второй раз подряд сыграл вничью.

Первая тройка по итогам 4-го тура продолжающегося в Санкт-Петербурге «Мемориала Чигорина» удивляет: ни одного гроссмейстера. А одержавший четыре победы подряд Никита Шемякинский (в этом туре петербуржец огорчил Аркадия Гительсона из Саратовской области, а в прошлом выиграл у столичного гроссмейстера Владимира Захарцова) вообще не имеет шахматного звания!

Вместе с Шемякинским гонку («Питерец.ру» видит среди участников двести шахматистов) возглавили Владимир Шкуратов и Семён Пузыревский – в следующем туре они сыграют между собой. Соперником Шемякинского будет опытный мордовский гроссмейстер Сергей Волков, начавший турнир с трёх побед, а в этом суре сделавший ничью с Александром Катаевым из Подмосковья. А что же рейтинг-фавориты?

Москвич Вадим Звягинцев выиграл трижды подряд, набрал 3,5 очка и делит 12–13 места с челябинцем Ярославом Ремизовым. В группу участников «Мемориала Чигорина», имеющих по 3,5 очка, входят петербуржцы Кирилл Путренко и Мирослав Власенко. А вот гроссмейстеры Никита Афанасьев, Евгений Левин и Алексей Гоганов отстают от лидирующего трио уже на очко. Ещё хуже идут дела у гроссмейстера-ветерана Владимира Епишина, сделавшего себе имя в шахматах ещё в Ленинграде – всего 1,5 очка.


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