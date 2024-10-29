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Питерец.ру » Спорт » После 3-го тура «Мемориала Чигорина» 100% очков набрали 11 участников, в том числе пять петербургских шахматистов – Шкуратов, Путренко, Пузыревский, Щукин и Шемякинский

После 3-го тура «Мемориала Чигорина» 100% очков набрали 11 участников, в том числе пять петербургских шахматистов – Шкуратов, Путренко, Пузыревский, Щукин и Шемякинский

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Рейтинг-фавориты отстали: у Никиты Афанасьева – 2,5 очка из 3, у Алексея Гоганова – 2.

Продолжается чигоринский шахматный турнир в Северной столице: после 3-го тура лидеров стало одиннадцать. Неожиданное поражение от петербуржца Никиты Шемякинского потерпел московский гроссмейстер Владимир Захарцов, являющийся обладателем третьего рейтинга на турнире. Проиграл и участник Суперфинала чемпионата России в Царском Селе Иван Розум: вологодского гроссмейстера победил родившийся в 2012 году Дмитрий Петухов из Подмосковья. Не слишком хорошо пока выступает и Алексей Гоганов – вторая ничья при одной победе и промежуточное 57-е место. Рядом с Гогановым в турнирной таблице расположилась Марина Кузнецова (на фото): в этом туре петербурженка свою партию выиграла.

Помимо Шемякинского три партии на старте «Мемориала Чигорина» выиграли ещё четыре участника из города на Неве. Владимир Шкуратов победил ветерана Яцышина, Кирилл Путренко одолел Александра Шарикова из Самарской области, Семён Пузыревский огорчил земляка Фёдора Санникова, а Максим Щукин тоже выиграл у ещё одного петербуржца – Тимофея Безносова. А вот WGM Виктория Черняк признала поражение в партии с гроссмейстером из Ивановской области Владимиром Бурмакиным.

Вничью в 3-м туре завершили свои партии Евгений Левин, Кирилл Шубин и Мирослав Власенко.

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