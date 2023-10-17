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Питерец.ру » Политика » Председатель Горизбиркома Максим Мейксин открыл первый региональный шахматный турнир на приз Санкт-Петербургской избирательной комиссии и сыграл партию с гроссмейстером

Председатель Горизбиркома Максим Мейксин открыл первый региональный шахматный турнир на приз Санкт-Петербургской избирательной комиссии и сыграл партию с гроссмейстером

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Оппонентом председателя горизбиркома в товарищеской партии выступил Максим Туров.

Сайт РШФ уделил столько внимания турниру на призы петербургского Горизбиркома, что «Питерец.ру» тоже решил осветить это событие. Но взглянуть на него больше с общественно-политической, чем с шахматно-спортивной стороны.

Председатель Горизбиркома Максим Мейксин является большим любителем шахмат. Совсем недавно в Царском Селе проходили Суперфиналы чемпионата России («открытый» и женский), и Мейксин был среди почётных гостей этого соревнования.

Мейксин лично открыл первый в истории турнир на призы Горизбиркома, сделав символический первый ход. К тому же Мейксин (на фото) и гроссмейстер Максим Туров сыграли товарищескую партию. Туров вместе с Мейксиным и одним из функционеров Спортивной федерации шахмат Санкт-Петербурга (СФШ СПб).

Чтобы попасть в финал турнира, проходивший в музейно-выставочном центре «Россия – моя история», имевшим петербургскую прописку шахматистам нужно было пройти районный отбор. В финал отобрались 54 участника, среди которых были известные в шахматном мире Санкт-Петербурга имена – Виктор Шапиро, Вячеслав Стяжкин, Звиад Сичинава, Виктория Черняк и другие.

Турнир проходил по швейцарской системе в 7 туров при контроле времени 5 минут на партию с добавлением трёх секунд за каждый ход.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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