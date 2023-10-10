Суперфиналы – 2023: петербургский шахматист Максим Матлаков не смог реализовать лишнюю пешку, а Кованова догнала Баделько в женском турнире – у обеих по 7 очков

«Питерец.ру» отмечает, что сегодняшний игровой день продолжающихся в Царском селе «открытого» (мужского) и женского шахматных Суперфиналов стал самым скучным – всего три результативные партии из двенадцати. Единственную победу в «открытом» турнире одержал Евгений Наер, который огорчил Александру Горячкину. Белые, которыми играл Наер, в так называемом «Анти-Берлине» смогли провести решающую атаку на королевском фланге, и обладательница женского Кубка мира признала своё поражение на 36-м ходу.

Сбавил свой мощный турнирный ход Владислав Артемьев, сыгравший в 9-м туре вничью с Андреем Есипенко. Петербуржец Максим Матлаков (на фото) безуспешно пытался реализовать лишнюю пешку в партии с двукратным чемпионом России Евгением Томашевским – тоже ничья. Лидирует Артемьев – 7,5 очка, у Наера и Павла Понкратова – по 5,5. Набравший 5 очков Матлаков теперь занимает чистое четвёртое место и готовится сыграть с аутсайдерами Суперфинала – Клементием Сычёвым и Иваном Розумом.

В женском турнире лидируют Ольга Баделько и Баира Кованова – у обеих шахматисток по 7 очков. Это тур стал самым «мирным» в женском турнире – сразу четыре ничьи (в 6-м туре не было ни одной!). На третьем месте – Полина Шувалова (5,5 очка).