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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» разгромил «Астану» с разницей в 35 очков: самым результативным игроком матча стал разыгрывающий клуба из Казахстана Маркелл Джонсон

Баскетбольный «Зенит» разгромил «Астану» с разницей в 35 очков: самым результативным игроком матча стал разыгрывающий клуба из Казахстана Маркелл Джонсон

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
bc-zenit.com
В составе «Зенита» 18 очков набра ветеран Андрей Воронцевич.

«Астану» можно назвать сравнительно удобным соперником для баскетбольного «Зенита». «Питерец.ру» заглянул в статистику личных встреч петербургской и казахстанской команд: последняя виктория «Астаны» в матче с «сине-бело-голубыми» случилась в октябре 2021 года. Тогда «Зенит», главным тренером которого уже был испанец Хавьер Паскуаль, просто рухнул – поражение со счётом 69:83. Но это был совсем другой «Зенит»: на паркет почти пустой в тот раз «Арены» вышли Матеуш Понитка, Джордан Ллойд, Артурас Гудайтис и Миндаугас Кузминскас.

Но форвард Алекс Пойтресс играл за «Зенит» и тогда, и сейчас: в субботнем матче на астанинском стадионе «Жекпе-Жек» американец менее чем за 15 минут набрал 9 очков. Петербуржцы легко выиграли эту встречу, создав задел в 11 очков уже по итогам стартовой четверти. Третий отрезок матча прошёл с подавляющим преимуществом «Зенита» – 29:9, а итоговый счёт – 99:64 в пользу гостей.

Но лучшую результативность показал не кто-то из состава победившей команды, а плеймейкер хозяев Мэджик Маркелл Джонсон. Американский легионер «Астаны» был неудержим: за 38 минут Джонсон набрал 29 очков и раздал одноклубникам 13 передач. Полезен был и центровой «Астаны» Галин Смит – 19 очков и 11 подборов.


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