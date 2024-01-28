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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» разгромил «Руну» с разницей в 31 очко, но ощущения от неудачного регулярного сезона – 2023/2024 это не меняет

Баскетбольный «Зенит» разгромил «Руну» с разницей в 31 очко, но ощущения от неудачного регулярного сезона – 2023/2024 это не меняет

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53
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
bc-zenit.com
По 16 очков в этом матче набрали Сергей Карасёв и Илья Попов.

Никаких сомнений в победей «Зенита» над «Руной» «Питерец.ру» не испытывал, тем более, что первая встреча этих команд, состоявшаяся в Москве 27 ноября прошлого года, завершилась в пользу команды Хавьера Пакуаля (97:85, по 24 очка тогда набрали Никола Иванович и Трент Фрейзер).

Уже по итогам первой четверти «сине-бело-голубые» вели «+11», а третий отрезок встречи петербуржцы выиграли с внушительной разницей в 19 очков. Итоговый счёт – 93:62 в пользу фаворита, что по баскетбольным меркам можно назвать настоящим разгромом. Самыми результативными игроками стали набравшие по 16 очков форвард «Зенита» Сергей Карасёв и центровой гостей Илья Попов. Однако оптимизма эта победа над более слабым соперником внушать не может.

Впереди у «Зенита» – два заключительных матча «регулярки» Единой Лиги ВТБ: 28 января – в Нижнем Новгороде и 4 февраля – в Красноярске. Именно по их результатам станет понятно, займёт ли «Зенит» третье или четвёртое место по итогам регулярного сезона. Вероятные соперники по первому раунду плей-офф для команды Паскуаля – «Енисей», «Парма» или «Самара»: любой из этих клубов «Зенит» просто обязан проходить всухую.

А вот как играть дальше с ЦСКА или УНИКСом, которые обыгрывали «Зенит» по ходу сезона?

Все по теме: баскетбол БК «Зенит»
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