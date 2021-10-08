После фиаско с «Астаной» баскетбольный «Зенит» одолел в Евролиге «Жальгирис»

Накануне визита в Каунас «Зенит» потерпел почти разгромное поражение от «Астаны», да ещё и на своём паркете. Разница «-14» стала неприятным сюрпризом и для Хавьера Паскуаля, и для поклонников «сине-бело-голубых». «Питерец.ру» отмечает: астанинцы просто выиграли третью четверть с разницей в 15 очков, итоговый счёт – 69:83 совсем не в пользу «Зенита».

Каунасские болельщики известны своей неистовостью, но нынешний «Зенит» это не могло испугать. Петербургский клуб во втором подряд матче Евролиги набрал 70 очков – и этого снова хватило для победы. На этот раз – более уверенной. Если отрыв в поединке 1-го тура Евролиги с УНИКСом был минимальным, то у «Жальгириса» удалось выиграть с разницей в 6 очков – в два трёхочковых броска.

На «Жальгирис-Арене» «Зенит» кропотливо накапливал преимущество и сумел не растерять его в последней четверти. Счёт – 70:64, а самыми полезными у «Зенита» стали Джордан Ллойд (19 очков и такой же показатель полезности) и Матеуш Понитка («+13» полезности). Сергей Карасёв всего за 7 минут на паркете сумел набрать 5 очков.