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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» в матче Единой Лиги ВТБ проиграл «Локомотиву-Кубани» со счётом 76:83, хотя Ксавьер Мун набрал 26 очков

Баскетбольный «Зенит» в матче Единой Лиги ВТБ проиграл «Локомотиву-Кубани» со счётом 76:83, хотя Ксавьер Мун набрал 26 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Весь матч шла равная борьба, но в концовке решающий рывок совершили железнодорожники.

Перед матчем с «Локомотивом-Кубанью» клубный сайт «Зенита» вспоминал о первом в истории клуба матче: «Питерец.ру» 10 лет назад освещал ту победу в овертайме над «Нимбурком» и результативность Деяна Боровняка и Вальтера Ходжа. Перед матчем с кубанцами состоялось шоу приобщения зрителей баскетбольного матча к классическому искусству – на паркет вышла балерина Мариинского театра Мария Ширинкина.

Хавьер Паскуаль выпустил следующую стартовую пятёрку: Трент Фрейзер, Сергей Карасёв, Дуэйн Бэйкон, Омари Спеллмен и Винс Хантер. В стартовой четверти обе команды много мазали, поэтому итоговый счёт – 17:15. Ксавьер Мун и Алекс Пойтресс удачно вышли со скамейки во второй четвери, и к большому перерыву «сине-бело-голубые» пришли с преимуществом в 2 очка – 34:32.

Третий отрезок встречи проходил в упорной борьбе, и всё должно было решиться в заключительной четверти. «Локомотивом-Кубань» оторвался в счёте на 6 очков и смог довести матч до победы, итог – 83:76 в пользу команды Андрея Ведищева. Мун набрал 26 очков, Спеллмен – 13, Бэйкон – 11. Самым результативным у гостей стал Патрик Миллер (19 очков), Андрей Мартюк почти добрался до дабл-дабла (12 очков и 9 подборов).

«Локомотив-Кубань» одержал пятую победу подряд.

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