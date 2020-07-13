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Питерец.ру » Спорт » Пойтресс пополнил состав «Зенита» вслед за Гудайтисом

Пойтресс пополнил состав «Зенита» вслед за Гудайтисом

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
libertyballers.com
Менеджмент «сине-бело-голубых» взялся за переднюю линию.  

О новичке с опытом игры в НБА высказался генеральный директор петербургского баскетбольного клуба Александр Церковный. Он назвал Алекса Пойтресса мощным и атлетичным «бигмэном», имеющим отличную координацию.  К тому же бывший игрок турецкого «Галатасарся» славится зрелищной составляющей.

Ещё до подписания соглашения с 26-летним Пойтрессом состав «Зенита» усилился литовцем Артурасом Гудайтисом. «Питерец.ру» не сомневается, что Гудайтис может принести очень много пользы «Зениту» и стать равноценной заменой Густаво Айону.

Гудайтис, который является ровесником Пойтресса, покинул «Милан» этим летом. В клубе из Италии литовский центровой очень полезно играл в Евролиге, но травмы помешали ему показать ещё более впечатляющую статистику. В НБА Гудайтис не играл, но сайт «Зенита» подчеркнул, что в 2015 году Артураса выбрала «Филадельфия». При всё уважении к мастерству и старательности Гудайтиса, вряд ли он смог бы выиграть конкуренцию у Джоэла Эмбиида.

Представляя Гудайтиса, Церковный подчеркнул пятилетний опыт Гудайтиса в Евролиге, что очень важно для «Зенита».

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