ента новостей

02:11
ВХЛ: петербургское «Динамо» в овертайме проиграло ЦСК ВВС 1:2, а «СКА-Нева» уступила «Дизелю» со счётом 3:5, хотя Даниил Лазутин сделал хет-трик
01:53
Волейбольный «Зенит» в который раз проиграл казанскому «Зениту», не сумев взять ни одной партии: не помогло и отсутствие в составе гостей Сэма Деру
01:28
В матче Кубка России между «Крылья Советов» – «Динамо» было забито 9 мячей: хет-трик сделал динамовский марокканец Маухуб, ранее «Зенит» победил «Факел»
16:15
В Петербурге задержали за взятки заместителя председателя Комитета по транспорту
15:17
В Telegram появились новые мошеннические аккаунты
15:15
Звонки через мессенджеры могут заблокировать в качестве борьбы с фродом
13:04
В Ленобласти задержали подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью
12:58
В Герценовском университете готовят уникальный сборник, посвященный творчеству блокадных композиторов
12:52
В Госдуме откроется выставка к 300-летию СПбГУ
12:48
В России почти удалось решить проблему серых SIM-карт – Краснов
12:44
В Ленобласти мать подозревают в истязаниях 10-летней дочери
12:37
В Тихвинском районе поймали подозреваемого в изнасиловании пенсионерки
12:27
На Светлановском проспекте задержали стрелявшего в подъезде дома
12:18
Хотел купить валюту, но лишился денег
12:17
В Московском районе проверяют инцидент с избиением подростка в магазине на улице Костюшко
11:52
В Невском районе ограбили гостеприимного жителя с проспекта Пятилеток
10:28
Спрос на кредитные карты резко снизился
09:27
Сын Януковича теперь россиянин
08:46
Автовокзал к 100-летию региона
02:05
Гандбольный «Зенит» выиграл матч-триллер у ставропольского «Виктора» в SEHA – Gazprom League со счётом 25:24, отлично сыграл Павел Тураев
01:31
СКА разгромил «Куньлунь» со счётом 8:0, Плотников сделал хет-трик, а голкипер Заврагин отразил 31 бросок по своим воротам
01:06
Баскетбольный «Зенит» победил «Уралмаш» с разницей в 6 очков: самым результативным игроком матча стал уралмашевец Джеремайя Мартин
16:51
Выставку монументальных картин покажут в музее Смольного
15:55
Премьера спектакля «Первая любовь»
15:47
Под деревней Новосергиевка «Газель» сбила женщину
14:45
В Петербурге поймали агрессивного пассажира, стрелявшего в водителя автобуса
14:02
В Невском районе мигрант зарезал соотечественника
13:55
В Пушкине задержали подозреваемых в убийстве знакомого
13:45
В Металлострое полицейские поймали наркомула
12:24
На Васильевском острове задержали студентов за стрельбу у метро
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В матче Кубка России между «Крылья Советов» – «Динамо» было забито 9 мячей: хет-трик сделал динамовский марокканец Маухуб, ранее «Зенит» победил «Факел»

В матче Кубка России между «Крылья Советов» – «Динамо» было забито 9 мячей: хет-трик сделал динамовский марокканец Маухуб, ранее «Зенит» победил «Факел»

0
13
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Автором единственного гола «Зенита» в Воронеже стал Александр Ерохин.

Кубковая победа «Зенита» над воронежским «Факелом» особого турнирного значения не имела, поэтому «Питерец.ру» не стал освещать этот матч отдельно. Ведь победы «Зенита» воспринимаются буднично, если это конечно не какой-нибудь принципиальный матч (подобный недавне встрече с «Краснодаром», когда команда Сергея Семака проиграла в гостях), а каждая неудача «сине-бело-голубых» становится темой для обсуждения.

Но мимо девяти забитых мячей в поединке «Крыльев Советов» и столичного «Динамо» пройти было нельзя – ведь счёт 6:3 в пользу динамовцев можно назвать «хоккейным». Нашёлся в составе команды Марцела Лички свой герой – марокканец Эль-Мехди Маухуб сотворил хет-трик. Маухуб полностью оправдал доверие динамовского тренерского штаба, трижды забив в очень результативном матче в Самаре. Закономерно, что именно один из голов марокканского форварда «Динамо» стал победным: Маухуб отправил свой второй мяч в ворота Богдана Овсянникова на 53-й минуте, после чего счёт стал 5:2 в пользу гостей «Солидарность Арены». Самарец Гапонов сократил отставание, но неудержимый Маухуб оформил хет-трик и установил итоговый счёт – 6:3 в пользу «Динамо».

Динамовцы заняли второе место в группе А, набрав 11 очков (у «Спартака» – 16 очков).

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

11-10-2022, 12:47
«Зенит» недооценил «Факел», но команда Сергея Семака сохранила лидерство в чемпионате России
20-07-2024, 22:37
Новичок футбольного «Зенита» Максим Глушенков сделал дубль в матче 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», который петербургский клуб выиграл со счётом 4:0
10-08-2023, 14:40
Иван Сергеев стал автором единственного забитого мяча в кубковом матче «Крылья Советов» – «Зенит»
12-09-2022, 00:03
«Зенит» одержал рекордную победу со счётом 8:0, хет-трик сделал Вендел
4-08-2024, 01:48
Максим Глушенков сделал хет-трик, а «Зенит» Сергея Семака разгромил «Ростов» Валерия Карпина со счётом 5:0
9-11-2023, 20:59
Волейбольный «Зенит» уступил в Казани своим соперникам-одноклубникам после нелёгкой победы в кубковом матче над «Факелом»

Происшествия на дорогах

0
151
23-10-2024, 15:47
Под деревней Новосергиевка «Газель» сбила женщину
0
152
22-10-2024, 12:22
На трассе «Сортавала» водитель большегруза погиб вылетев в кювет
0
197
21-10-2024, 18:22
На трассе «Скандинавия» водитель большегруза погиб влетев в бетонное ограждение
0
190
21-10-2024, 18:05
На Гражданском проспекте женщина на «Ниссан Жук» сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
Наверх