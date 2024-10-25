В матче Кубка России между «Крылья Советов» – «Динамо» было забито 9 мячей: хет-трик сделал динамовский марокканец Маухуб, ранее «Зенит» победил «Факел»

Кубковая победа «Зенита» над воронежским «Факелом» особого турнирного значения не имела, поэтому «Питерец.ру» не стал освещать этот матч отдельно. Ведь победы «Зенита» воспринимаются буднично, если это конечно не какой-нибудь принципиальный матч (подобный недавне встрече с «Краснодаром», когда команда Сергея Семака проиграла в гостях), а каждая неудача «сине-бело-голубых» становится темой для обсуждения.

Но мимо девяти забитых мячей в поединке «Крыльев Советов» и столичного «Динамо» пройти было нельзя – ведь счёт 6:3 в пользу динамовцев можно назвать «хоккейным». Нашёлся в составе команды Марцела Лички свой герой – марокканец Эль-Мехди Маухуб сотворил хет-трик. Маухуб полностью оправдал доверие динамовского тренерского штаба, трижды забив в очень результативном матче в Самаре. Закономерно, что именно один из голов марокканского форварда «Динамо» стал победным: Маухуб отправил свой второй мяч в ворота Богдана Овсянникова на 53-й минуте, после чего счёт стал 5:2 в пользу гостей «Солидарность Арены». Самарец Гапонов сократил отставание, но неудержимый Маухуб оформил хет-трик и установил итоговый счёт – 6:3 в пользу «Динамо».

Динамовцы заняли второе место в группе А, набрав 11 очков (у «Спартака» – 16 очков).