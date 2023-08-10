Иван Сергеев стал автором единственного забитого мяча в кубковом матче «Крылья Советов» – «Зенит»

После фиаско в домашней встрече чемпионата РПЛ с «Динамо» футбольный «Зенит» обязан был дать результат. В Самаре команда Сергея Семака добилась минимальной кубковой победы: единственный гол забил на 50-й минуте Иван Сергеев. Произошло это так: самарцы подали угловой, и «Зенит» убежал в контратаку. Прошла передача на правый фланг, откуда Вячеслав Караваев удачно навесил в штрафную на Сергеева. Иван сыграл как настоящий центрфорвард, буквально вколотив мяч в ворота Ивана Ломаева.

Пропустив, «Крылья Советов» заиграли агрессивнее и претендовали на пенальти после контакта Никиты Салтыкова с Ду Кейросом в штрафной «сине-бело-голубых». Но главный арбитр встречи Сергей Чебан пенальти в ворота Александра Васютина не назначил. А в концовке уже сам Васютин выручил «Зенит» и помог отстоять важную с психологической точки зрения гостевую победу.

«Питерец.ру» обратил внимание и на результативный матч Кубка России между «Динамо» и «Краснодаром». Недавние обидчики «Зенита» на своём стадионе имени Льва Яшина обыграли «Краснодар» со счётом 4:3. Победу динамовцам в компенсированное время принёс Арсен Захарян. В этой встрече было назначено три пенальти, но забиты только два (сплоховал краснодарец Ахметов).