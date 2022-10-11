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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» недооценил «Факел», но команда Сергея Семака сохранила лидерство в чемпионате России

«Зенит» недооценил «Факел», но команда Сергея Семака сохранила лидерство в чемпионате России

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
В Воронеже пришлось отыгрываться после пропущенного гола при розыгрыше углового.

Ничья в Воронеже с дебютантом высшего дивизиона «Факелом» наверняка не входила в планы тренерского штаба «Зенита». Но коллектив Сергея Семака настолько уверенно стартовал в нынешнем футбольном первенстве, что даже эта осечка не особо поколебала лидерство петербуржцев.

Пропустив после подачи углового уже на 12-й минуте (у «Факела» отличился Гонгадзе), «Зенит» отыгрался ещё до перерыва усилиями Малкома. В дальнейшем «сине-бело-голубые» пытались додавить хозяев поля, но хозяева при поддержке трибун отстояли счёт 1:1.

Теперь у «Зенита» 30 очков после 12 туров при отличной разнице мячей 33–5. Второе место делят «Ростов» и «Спартак», у обеих команд по 25 очков. Ростовчане в этом туре одержали сложнейшую победу над «Краснодаром» со счётом 3:2, хотя проигрывали в два мяча. Спартаковцы разгромили «Крылья Советов» (5:2), дубль в этой встрече сделал лучший бомбардир чемпионата Квинси Промес. Всего Промес забил уже 11 мячей. «Питерец.ру» с удивлением видит на второй строчке бомбардирского списка Кристиана Нобоа из «Сочи» (9 мячей).

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