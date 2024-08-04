Максим Глушенков сделал хет-трик, а «Зенит» Сергея Семака разгромил «Ростов» Валерия Карпина со счётом 5:0

«Питерец.ру» впечатлён мощным стартом «Зенита» в чемпионате РПЛ – 2024/2024 (9 очков при разнице мячей 13–0), однако говорить о «досрочном чемпионстве» коллектива Сергея Семака после 3-го тура явно рано. К тому же 3-й тур ещё не завершён (должны состояться ещё пять матчей). Те же 9 очков набрало и московское «Динамо», победившее в этом туре «Акрон» со счётом 2:0 (один из голов забил Константин Тюкавин).

«Ростов» и раньше проигрывал «Зениту» с разницей в пять мячей – можно вспомнить несколько подобных случаев. В октябре 2019 года тренерская дуэль Семака и Карпина завершилась со счётом 6:1 в пользу петербуржцев (хет-триком тогда отметился Артём Дзюба, а гол престижа с пенальти забил Роман Ерёменко). В январе того же 2019 года Семак прибил Семака со счётом 5:0 (дубль сделал Денис Терентьев). А в сентябре 2014 года «Зенит» Андре Виллаша-Боаша разделался с «Ростовом» Миодрага Божовича с тем же счётом 5:0 (хет-трик удался Рондону).

В матче 3 августа главной ударной силой петербуржцев стал новичок Максим Глушенков – три гола и результативная передача Педро, который открыл счёт на 19-й минуте. Уже к перерыву «Зенит» вёл четыре мяча, итоговые 5:0 зажёг на табло «Газпром Арены» неумолимый Глушенков на 68-й минуте.