Волейбольный «Зенит» уступил в Казани своим соперникам-одноклубникам после нелёгкой победы в кубковом матче над «Факелом»

То, что «Факел» из Нового Уренгоя – сложный соперник понятно, если просто взглянуть на таблицу мужской волейбольной Суперлиги. «Факел» – единственный клуб, который сумел выиграть все стартовых матча чемпионата: повержены «Урал», «Газпром-Югра», «Енисей» и «Нефтяник».

Но петербургскому «Зениту» удалось победить «Факел» в кубковом матче в гостях со счётом 3–2 (25:13, 22:25, 20:25, 25:19, 22:22). Посмотрите на счёт тай-брейка в матче «Факела» и «Зенита», и упорнейший характеры борьбы просто бросится в глаза. Самым результативным в этом сложном матче в составе победителей стал Виктор Полетаев (26 очков).

А вот в Казани петербуржцы проиграли: «Зенит» из столицы Татарстана обыграл «сине-бело-голубых» со счётом 3–1 (25:18, 25:23, 23:25, 25:15). В первой партии Кристенсон и Волков постарались для своей команды, они же завершили второй сет в пользу казанского «Зенита». В четвёртой партии в составе казанцев отличился Лабинский.

«Питерец.ру» грустит от очередного поражения «Зенита» от казанского клуба. Ни на «Кубке Столетия», ни на старте сезона Суперлиги команда Виктора Сидельникова никак не может составить казанцам достойной конкуренции.

15 ноября «Зениту» предстоит домашний матч против московского «Динамо».