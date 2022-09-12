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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» одержал рекордную победу со счётом 8:0, хет-трик сделал Вендел

«Зенит» одержал рекордную победу со счётом 8:0, хет-трик сделал Вендел

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46
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-zenit.ru
В роли мальчика для биться оказался «Оренбург».  

«Питерец.ру» понимает, что разница в 8 мячей в матче Российской Премьер-Лиги – это нонсенс. Такой счёт говорит об огромной разнице команд в классе, но за «Зенит» всё равно нужно порадоваться. А вот «Оренбург» можно и пожалеть, хотя главный тренер этого клуба Марцел Личка после избиения со счётом 0:8 взял ответственность на себя.

Главным героем матча у «Зенита» можно назвать Вендела: не забивавший с 3-го тура полузащитник на этот раз отметился хет-триком. Один из мячей оренбуржцы забили в свои ворота – со знаком «минус» отличился Павловец. Эта победа упрочила лидерство «Зенита» в чемпионате России. После 9 туров у коллектива Сергея Семака – 23 очка при отличной разнице мячей 27–3. Преследователи петербургского клуба тоже выиграли свои матчи тура: ЦСКА крупно победил «Краснодар» (4:1) и отстаёт от «Зенита» на 3 очка. «Ростов» в результативном матче оказался сильнее «Спартака» (4:2) и набрал 19 очков.

Футбольные статистики уже подсчитали, что победа со счётом 8:0 стала для «Зенита» крупнейшей во внутреннем первенстве.

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